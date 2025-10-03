Mérida acogerá la Primera Mesa Interprofesional de la Jara Pringosa en Extremadura el 20 de octubre

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX), como entidad integrante del Grupo Operativo TRANSJARA, anuncia la celebración de la 1ª Mesa Interprofesional de la Jara Pringosa en Extremadura, que tendrá lugar el próximo 20 de octubre en la Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura Alcazaba, en Mérida.

El Grupo Operativo TRANSJARA nace con la vocación de estudiar la viabilidad del aprovechamiento de la jara pringosa (Cistus ladanifer L.) en la región, integrando a los diferentes agentes de la cadena de valor de este recurso, enmarcado en las Plantas Aromáticas y Medicinales (PAM).

Durante la jornada, que se desarrollará entre las 09:00 y las 13:30 horas, se abordarán cuestiones clave como la mecanización del proceso de recolección, los nuevos usos y aplicaciones de la jara pringosa, así como las diferentes alternativas de manejo y procesado. Cada bloque temático abrirá un espacio para el debate y la participación de los asistentes. Por la tarde, se realizará una salida de campo para conocer de primera mano las prácticas de recolección y asistir a una demostración de destilación de la jara pringosa.

El Grupo Operativo TRANSJARA está integrado por las entidades Oeste Ingeniería, Arborem, Plantaroma, AUPEX, ADENEX, CTAEX, CEDER-CIEMAT, INDEHESA y ADICOVER, que trabajan conjuntamente para el fomento del aprovechamiento sostenible de este recurso natural en Extremadura.