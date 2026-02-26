La contratación en la construcción se desploma un 7,8% en Extremadura en 2025, el mayor descenso del país

La contratación en la construcción se ha desplomado un 7,8 por ciento en Extremadura el pasado año 2025, con 27.684 firmas frente a las 30.022 del ejercicio de 2024 y fue la región que más decreció en España, según un estudio de Randstad que analiza datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por provincias, Cáceres ha registrado un descenso de la contratación del 11,7 por ciento, hasta las 10.963 firmas, mientras en Badajoz el retroceso ha sido del 5 por ciento, hasta las 16.721 firmas.

En el conjunto del país, el número de contratos laborales realizados en el sector de la construcción (construcción de edificios, ingeniería civil y actividades de construcción especializada) ha crecido un 1,4 por ciento en 2025, hasta situarse en 803.229 contratos.