Las matriculaciones en Extremadura rozan las 1.000 unidades en mayo y crecen un 16,4% en los cinco primeros meses

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Extremadura han llegado a las 935 unidades en mayo de este año, lo que supone un aumento del 8,1 por ciento respecto al mismo mes de 2025, según las cifras divulgadas este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En tanto, en el acumulado de los cinco primeros meses del año, el mercado automovilístico extremeño ha experimentado un incremento del 16,4 por ciento de las matriculaciones respecto al mismo periodo del año anterior, hasta superar las 4.596 anotaciones