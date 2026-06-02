MOTOR

Las matriculaciones en Extremadura rozan las 1.000 unidades en mayo y crecen un 16,4% en los cinco primeros meses

La cifra supone un aumento del 8,1 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario
Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario | Agencia EFE

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Extremadura han llegado a las 935 unidades en mayo de este año, lo que supone un aumento del 8,1 por ciento respecto al mismo mes de 2025, según las cifras divulgadas este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En tanto, en el acumulado de los cinco primeros meses del año, el mercado automovilístico extremeño ha experimentado un incremento del 16,4 por ciento de las matriculaciones respecto al mismo periodo del año anterior, hasta superar las 4.596 anotaciones

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer