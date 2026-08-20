Más de 800 personas se benefician del programa de viajes para mayores de 55 años de la Junta desde marzo

La tercera edición del programa '55 y Más' del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) ha contado con la participación de 809 personas desde su puesta en marcha el pasado mes de marzo, cifra que seguirá aumentando, ya que la edición de 2026 continúa en desarrollo.

De esta forma, el programa "continúa consolidándose como una de las principales iniciativas de la Junta de Extremadura para fomentar el envejecimiento activo y la participación social de las personas mayores de la región", ha destacado la coordinadora técnica de Programas Asistenciales y Recursos de Apoyo a la Promoción de la Autonomía, Olivia Díez.

En una rueda de prensa en Mérida, ha explicado que el programa ofrece viajes a precios reducidos respecto al mercado, favoreciendo la convivencia, las relaciones sociales y la prevención de situaciones de soledad no deseada.

Las salidas se realizan desde Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia, e incluyen alojamiento en hoteles de al menos tres estrellas, pensión completa, excursiones y visitas culturales, además de guía acompañante durante todo el recorrido.

Los datos disponibles hasta el 19 de agosto reflejan la realización de 90 viajes efectivos a 29 destinos diferentes, con una clara preferencia por las rutas internacionales, que han concentrado 625 viajeros frente a los 184 usuarios que han elegido destinos nacionales.

Entre los destinos con mayor demanda destacan Egipto, con 133 participantes; Maravillas de la Puglia, en Italia, con 131 viajeros; norte de Italia y Toscana, con 60; Madeira, con 51, y Mallorca, con 50 usuarios.

Asimismo, el programa incluye rutas a numerosos destinos europeos e internacionales, así como a las principales islas españolas y portuguesas. Uno de sus principales atractivos continúa siendo la oferta de viajes con vuelos internacionales desde el aeropuerto de Badajoz.

Del total de participantes, el 57 por ciento son mujeres (460) y el 43 por ciento hombres (349), indica la Junta en una nota de prensa.

Como novedad en esta edición, el SEPAD ha incorporado una carta de bienvenida y documentación informativa adaptada a lectura fácil por la Oficina de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura (OACEX), que estará disponible en la página web del organismo y en las de las agencias colaboradoras.

El programa '55 y Más' se desarrolla gracias a la colaboración entre el SEPAD, la Dirección General de Turismo y siete agencias de viajes adheridas al convenio con el objetivo de seguir promoviendo el bienestar, la autonomía y la participación activa de las personas mayores de Extremadura.