Más de 400 servicios velarán por la seguridad en las fiestas de Santiago y Santa Ana en Villanueva de la Serena

Más de 400 servicios velarán por la seguridad en las fiestas patronales de Santiago y Santa Ana en Villanueva de la Serena, que se desarrollarán desde el 22 al 26 de julio.

Este dispositivo ha sido establecido en la Junta Local de Seguridad celebrada este martes, día 7 de julio, y estará compuesto por agentes de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, además de Protección Civil, servicios sanitarios, de limpieza y un Punto Violeta.

La alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, ha subrayado que se trata de un dispositivo para dar respuesta a las necesidades que unas fiestas como las de Santiago y Santa Ana tienen, en la que se dan cita más de 30.000 personas y que son "referentes".

Cabe destacar que dispositivo contará por primera vez con la Unidad Canina que la Policía Local tiene, según ha detallado la primera edil villanovense.

Por su parte, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha señalado que el dispositivo se establece para garantizar la seguridad ciudadana y del tráfico.

Además, ha apuntado que este dispositivo coordinado permitirá que las fiestas discurran con normalidad y dará respuesta a las necesidades que las fiestas puedan tener, ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.

PROGRAMACIÓN

Con respecto a la programación, la concejala de Festejos, María Lozano, ha señalado que ha sido diseñada para que toda la población pueda disfrutar de las mismas. Precisamente, y como viene siendo habitual, habrá espacios sin ruido desde las 20,00 horas hasta las 23,00 horas, y los jóvenes podrán disfrutar de diferentes Djs como Julián Pineda, Roberto Corrales, German, Inmita Palmera, Pedro Sojo y Nacho Caminia.

El encendido oficial del recinto ferial será el 22 de julio a las 22,00 horas y la orquesta La Misión será la encargada de abrir las fiestas patronales.

Por su parte, los más pequeños podrán participar el viernes, día 24, de la fiesta del agua con diferentes hinchables y espuma en la Plaza de España, en una actividad que comenzará a las 17,30 horas y terminará a las 21,30 horas.

Ese mismo día, a las 22,00 horas, se llevará a cabo la tradicional hoguera en la ermita de Santiago y el día 26 habrá la tradicional suelta de vaquillas a las 08,00 horas y por la tarde, a las 20,30 horas, la novillada cuyas entradas se podrán retirar en la Oficina de Turismo de manera gratuita.

El broche final a las fiestas patronales de Santiago y Santa Ana será un espectáculo de drones que simularán en el cielo diferentes figuras relacionadas con las fiestas y la ciudad, a lo que seguirán los fuegos artificiales que iluminarán el cielo para dar por concluida estas fiestas.

De la misma manera destaca la Feria de Día, el 25 de julio, que congrega a miles de personas en la Plaza de España y que contará con las actuaciones de Tomasito, Manny Calavera, Nancys Rubias y los primos Djs.

Del mismo modo, cabe destacar que el sábado, día 18, tendrá lugar el concierto de Vanesa Martín y de OBK, en una "preferia" que tendrá también una fiesta para los mayores el día 17 en el Parque de los Conquistadores a las 22,00 horas.

Por su parte, el miembro de la Hermandad de Santiago Apóstol Antonio Escobar ha explicado que el sábado 18, habrá una caldereta solidaria, a las 14,00 horas, cuya recaudación está destinada a la restauración de la imagen del patrón.

Asimismo, el viernes 24 tendrá lugar un repique de campanas, rotura de pucheros y juegos tradicionales para niños; todo ello a partir de las 12,00 horas; mientras que por la tarde habrá pintacaras en el parque de los Conquistadores.

El día 25, desde las 06,30 horas hasta las 08,30 horas habrá copas y dulces, mientras que a las 11,00 horas se celebrará la misa y posterior procesión.

Por otro lado, Ángel Mansilla, representante de la Hermandad de Santa Ana, ha destacado que los actos religiosos comenzarán a partir del día 17.

El día 26, día de la santa, a las 08,00 horas se llevará a cabo el tradicional desayuno, para continuar con la caldereta solidaria a las 13,00 horas en beneficio de Asdivi.

Por la tarde, a las 20,30 horas se celebrará la misa y como novedad este año, la procesión de Santa Ana será por la tarde, a las 21,15 horas.

Finalmente, el inspector jefe de la Policía Local, Juan Pedro Urán, ha señalado que se trata de una feria segura y ha instado a la ciudadanía a que vaya al recinto ferial caminando y evitar, en la medida de lo posible, el desplazamiento en coche.

No obstante, ha añadido, se habilitarán diferentes zonas para aparcamiento y se prohíbe la entrada de vehículos al botellón. Por otra parte, se habilitará un autobús urbano desde las 23,00 horas hasta las 05,30 horas.