María Guardiola traslada el cariño y el apoyo de la Junta a los vecinos evacuados por el incendio de Pinofranqueado

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha querido conocer este miércoles, de primera mano, cómo se encuentran las personas que han tenido que abandonar sus casas y acompañarlas en estos momentos de preocupación e incertidumbre.

"Hemos venido a visitar a los vecinos que han sido evacuados de las diez alquerías que sabéis que se han desalojado como consecuencia del incendio que comenzó ayer, aproximadamente a las 14:35 horas, en Pinofranqueado", ha explicado la presidenta extremeña.

Guardiola ha destacado que el principal motivo de la visita a los vecinos evacuados, que permanecen alojados en la residencia universitaria de Caminomorisco ha sido, sobre todo, acompañar a las personas que han tenido que abandonar sus hogares. "Lo que hemos venido es a escucharles y a trasladarles todo nuestro cariño y nuestro apoyo", ha afirmado.

COORDINACIÓN Y APOYO A LOS VECINOS

Guardiola ha agradecido también el trabajo conjunto que se está desarrollando para atender a la población afectada. "Gracias también a la coordinación de todas las instituciones, organismos y personas que están trabajando para darles el mejor servicio a los vecinos de Las Hurdes, quienes están sufriendo un incendio bastante trágico" y ha reconocido la labor de los medios de comunicación que están siguiendo la evolución del incendio y trasladando la información a una población especialmente pendiente de cualquier novedad que pueda producirse.