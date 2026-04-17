Malpartida de Plasencia, Ceclavín, Alcántara y Toril reciben los Premios 'Pueblos con Futuro'

Las localidades cacereñas de Malpartida de Plasencia, Ceclavín, Alcántara y Toril han recibido este jueves los Premios 'Pueblos con Futuro', con los que se reconoce su "esfuerzo para revitalizar los entornos rurales y el uso de las energías renovables como elemento dinamizador de las economías locales".

La entrega de estos galardones, que concede Iberdrola y la plataforma 'Vente a Vivir a un Pueblo', se ha celebrado este jueves en la localidad cacereña de Toril en un acto al que han asistido los alcaldes de las cuatro localidades premiadas, así como vecinos de todas ellas.

Los premiados han sido recogidos por los alcaldes de Malpartida de Plasencia, José Raúl Barrado; de Ceclavín, Arturo Gómez; el teniente de alcalde de Alcántara, Gonzalo Blanco, y el alcalde anfitrión de Toril, Eugenio Trebejo.

Durante la entrega, los premiados han coincidido en señalar el esfuerzo que en zonas de interior como éstas, que pertenecen a las comarcas de Monfragüe, Valle del Alagón, Alcántara y Campo Arañuelo, se lleva a cabo para atraer población, y han puesto en valor la importancia de los recursos naturales que se poseen como motor económico y de fijación de la población.

Estas nuevas inversiones "verdes", desde el respeto al medio ambiente, están impulsando a pueblos como estos.

Por su parte, el responsable de desarrollo de Renovables en Extremadura de Iberdrola, José Manuel Bellot, ha subrayado que la compañía "promueve las energías renovables como motor de desarrollo rural, lo que nos permite impulsar el crecimiento y el empleo con proyectos de electrificación".

Por tanto, este reconocimiento "valora el esfuerzo de los municipios para revitalizar el medio rural y avanzar en el desarrollo sostenible como motor de oportunidades en Extremadura".

El acto, que se ha celebrado en la Plaza del Pueblo de Toril, ha contado además con una mesa-coloquio con experiencias innovadoras y con historias que dan vida al mundo rural, en la que han participado el responsable de la empresa Barco Natura, Eugenio Miralta y la propietaria de la Casa Rural El Rincón de Monfragüe, Ruth López.

Así, Eugenio Miralta ha relatado cómo dejó Barcelona para surcar con Barco Natura las aguas del río Alagón de una manera que está revolucionando el valle, y acaba de recibir uno de los premios de Tierra Natura por la labor que está desarrollando.

En cuanto a Ruth López, decidió volver a Malpartida de Plasencia tras terminar sus estudios universitarios para desarrollar un proyecto profesional y vital junto a su padre y a su pareja.

Cabe destacar que el premio 'Pueblos con Futuro' conlleva la realización de una vídeo-ficha de cada uno de los municipios galardonados para 'Vente a Vivir a un Pueblo', una plataforma para animar a los urbanitas a instalarse en entornos rurales, informa Iberdrola en nota de prensa.

Junto con la vídeo-ficha, los vecinos de estos pueblos podrán usar otras herramientas como las bolsas de empleo, vivienda y traspasos, formación on line gratuita en nuevas tecnologías y un Marketplace para dar visibilidad a los servicios y productos locales.