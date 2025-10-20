Los madrileños Black Maracas ganan el II Festival de Música y Cine de Mérida

El grupo de rock Black Maracas (Madrid) ha ganado la II edición del Festival de música y cine de Mérida (CINEBEAT) celebrado este fin de semana y en el que han participado cerca de 40 artistas y grupos.

El jurado del festival ha destacado el sonido arrollador y la conexión del grupo madrileño con el público. El premio logrado les da el pasaporte para abrir la próxima edición (2026) que se celebrará en el Templo de Diana de la capital extremeña.

A caballo entre México, EE.UU. y España, con muchas paradas en otros países europeos, Black Maracas ha retocado el sonido tradicional del rock hispano para adentrarse en un sonido difícil de etiquetar, pero fácil de atender para quienes quieren ampliar su cultura musical.

El perfil insurgente de su propia música también está presente en su concepto de llegar al público. Actuaron en el Mad Cool Festival (Madrid) y en el Levitation Fest (Austin/EEUU) en el marco de una gira por EE.UU. que los llevó a New York y Seattle, entre otras ciudades, pero también en modestos bares de Tucson y Mérida (España).