Labradores y Ganaderos de Almendralejo no descarta acciones judiciales por daños ante el "mal estado" de caminos rurales

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (Clygal) anuncia que ante los daños y accidentes que pueda provocar el "mal estado" de la red de caminos rurales de titularidad municipal, no descarta emprender acciones judiciales.

Esto después de que ya ha transcurrido un mes desde que públicamente reclamó al ayuntamiento de dicha localidad pacense el arreglo de estas infraestructuras "por el peligro que entraña para agricultores y ciudadanos", y "no" han recibido respuesta alguna.

En nota de prensa, la comunidad advierte así a los usuarios de que ante cualquier accidente que sufran "dejen testimonio gráfico en la medida de lo posible", y avisen a la Policía Local para "levantar el correspondiente atestado con el que poder acudir a los tribunales".

Al mismo tiempo, la Clygal lamenta la "desidia" y el "pasotismo" del gobierno municipal ante un "problema" que, según indica, afecta a "miles de labradores", pero "también de ciudadanos que practican ciclismo o senderismo por estas vías rurales, enfrentándose a un riesgo real por el mal estado del firme".