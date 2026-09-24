La Junta se reunirá este viernes con el sector del transporte escolar para avanzar en un acuerdo de cara al próximo curso

Representantes de la Consejería de Educación se reunirán el próximo viernes, día 25, con el sector del transporte escolar en la región para avanzar en el objetivo de alcanzar "el mejor acuerdo posible" y garantizar el servicio de cara al próximo curso.

De este modo lo ha señalado la consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta, Sandra Valencia, quien ha insistido en el objetivo de su departamento de dar "certidumbre" y "tranquilidad" en un servicio "esencial" como el del transporte escolar en la región y que esté "garantizado".

"Es nuestro objetivo, siempre lo he dicho, y desde el primer momento hemos trabajado para ello", ha apuntado la consejera, quien ha apuntado que la reunión del próximo viernes "es una prueba más" del "compromiso" del Gobierno de María Guardiola con el sector para "trabajar de la mano para garantizar el servicio".

Así, tras indicar que la Junta continúa en "contacto directo" con las empresas y el sector, ha explicado que la reunión del próximo viernes es "para trabajar de cara al curso que viene, para establecer evidentemente unas bases y para escuchar al sector y llegar entre todos al mejor acuerdo posible para que el transporte sea una realidad y todas las familias, todas las empresas y también la propia consejería tengan esa certidumbre y esa tranquilidad de que un servicio esencial esté garantizado".

Por otro lado, cuestionada por los medios sobre si se recoge algún tipo de cláusula relativa al incremento del precio del combustible en los contratos con el sector, Sandra Valencia ha indicado que "no aparece una cláusula como tal", aunque ha reconocido que imagina que esta cuestión formará parte de las reivindicaciones y, en ese sentido, "está claro que siempre se estudiará".

Al respecto, tras apuntar que Extremadura registra un precio "más alto" que el que marca el observatorio nacional con respecto al combustible, ha insistido en que la Junta trabajará "de la mano" con el sector para "intentar llegar al mejor acuerdo" para el transporte escolar y que "en ningún caso perjudique a ninguna de las partes".

"Pero que consigamos entre todos el objetivo prioritario, que es que todos los alumnos tengan garantizado el transporte escolar", ha insistido la consejera en todo caso a preguntas de los medios en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Mérida sobre ampliación de sedes de la Universidad de Mayores de Extremadura.