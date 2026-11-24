La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, ha puesto de relieve la importancia de la educación y la prevención desde las aulas para combatir la violencia contra las mujeres.

En este sentido, ha recordado que, desde 2003, 1.387 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España, 46 de ellas en lo que va de 2026, una de ellas en Extremadura.

De este modo lo ha señalado durante su participación este lunes en un encuentro con cerca de un centenar de estudiantes del IES Emérita Augusta en Mérida, dentro de los actos de conmemorativos del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El encuentro ha servido también para reflexionar sobre la importancia de que las nuevas generaciones aprendan a identificar conductas tóxicas y a construir relaciones afectivas basadas en el respeto, la confianza, la igualdad y la libertad. "Aprender a querer bien también es aprender a detectar lo que no debemos permitir. Y eso hay que hacerlo desde edades tempranas", ha señalado.

Sánchez Vera ha apuntado que los jóvenes deben "entender e interiorizar" que los hombres y las mujeres son "iguales en derechos y oportunidades" y que, por lo tanto, no se deben construir relaciones basadas "en el sometimiento o la asimetría del poder", apunta en nota de prensa la Junta.

Además, ha señalado que "la violencia de género no es una cosa del pasado", sino que está "muy presente" en la sociedad y hay otras formas nuevas de violencia. "La violencia digital, la utilización de imágenes alteradas para hacer daño a sus compañeras y compañeros es un delito. También tienen que aprender a no mirar hacia otro lado, tender una mano a una compañera o compañero que esté sufriendo violencia", ha aseverado.

El encuentro ha finalizado con la lectura de un manifiesto junto a un reloj de sol, ubicado en el patio del instituto, donde los estudiantes han colocado pulseras con mensajes.