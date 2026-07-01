La Junta reafirma su compromiso con la comunidad LGTBIQ+ en el pleno del Observatorio contra la Discriminación

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha presidido este martes el pleno del Observatorio Extremeño contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, donde se ha analizado la situación del colectivo LGTBIQ+ en la región.

Este órgano está formado por representantes de distintas consejerías de la Junta de Extremadura; la Fempex; diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz; entidades LGTBI de reconocida trayectoria; sindicatos; Plena Inclusión y la Universidad de Extremadura, entre otros.

Durante la sesión plenaria del Observatorio se ha agradecido el trabajo realizado por la Junta de Extremadura en materia LGTBI. Asimismo, se ha valorado positivamente por parte de varias entidades, que Extremadura está entre las comunidades autónomas que desarrolla más políticas públicas en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

En este sentido, Sánchez Vera ha reiterado el compromiso del Gobierno de María Guardiola con el desarrollo de la Ley LGTBI de Extremadura. Por otra parte, ha destacado la estrecha y excelente colaboración que la Junta de Extremadura mantiene con las entidades LGTBIQ+ de la región.

La secretaria general de Igualdad ha valorado la continuidad de este Observatorio porque "en política pocas cosas tienen tanto valor como la continuidad de los compromisos". Además, ha reconocido que la celebración de una nueva sesión plenaria demuestra que "este órgano no es un elemento decorativo, sino que es un órgano que manifiesta el compromiso político firme que tiene el Gobierno de María Guardiola con la comunidad LGTBIQ+".

El objetivo de este observatorio es hacer un seguimiento de la situación actual del colectivo LGTBIQ+, así como del cumplimiento de la ley. Entre sus funciones está la elaboración de estudios en los que se analizan los principales problemas para el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGTBI así como formular recomendaciones al respecto de la Administración Pública.