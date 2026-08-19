La Junta invierte 7,8 millones en la seguridad de la EX-108 y reforzar la conexión del norte de Cáceres con Portugal

La Junta de Extremadura ejecuta dos actuaciones en la carretera EX-108, una de las principales vías de comunicación del norte de la región y un "eje estratégico" para las conexiones con Portugal, que superan los 7,8 millones de euros, con el objetivo mejorar la seguridad vial, garantizar la estabilidad de la infraestructura y reforzar las condiciones de circulación en una carretera que soporta un importante volumen de tráfico.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha visitado este martes ambas actuaciones. La primera se desarrolla en el tramo comprendido entre la glorieta de la EX-A1, en Moraleja, y el puente sobre el río Erjas, en la frontera con Portugal.

Se trata de una intervención integral para mejorar la seguridad viaria y homogeneizar las condiciones del itinerario, con un presupuesto de 6.933.300 euros, financiado con Fondos FEDER y adjudicado a la UTE CNES Araplasa-Sendin Pav y Abast.

Los trabajos alcanzan un grado de ejecución superior al 40 por ciento y contemplan la renovación del firme en dos tramos diferenciados, la reordenación del cruce de la EX-108 con la carretera CC-150, que comunica con Vegaviana, así como la instalación de nuevos elementos destinados a incrementar la seguridad de los usuarios.

En concreto, se están colocando nuevas barreras metálicas, mejorando el balizamiento mediante sistemas ahuyentadores de fauna y renovando la señalización a lo largo del itinerario, detalla la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Durante la visita, Ramírez ha destacado el avance de los trabajos y el compromiso de la Junta de Extremadura con la mejora de una infraestructura "fundamental para la movilidad del norte de la región".

CONEXIÓN CON PORTUGAL

El consejero ha lamentado, no obstante, que mientras Extremadura avanza en la mejora de sus infraestructuras, el Gobierno de España siga "sin desbloquear definitivamente" la conexión de la autovía EX-A1 con Portugal.

"No podemos seguir esperando indefinidamente una decisión que depende del Gobierno de España. Extremadura ha cumplido y ahora exigimos al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla también con su responsabilidad", ha señalado.

En este sentido, Ramírez ha anunciado que el próximo 2 de septiembre mantendrá una reunión en Lisboa con el ministro portugués del ramo, un encuentro en el que abordará la coordinación necesaria para culminar este corredor internacional.

"Vamos a seguir trabajando y dando la cara por Extremadura, pero el Gobierno de España no puede seguir escondiéndose detrás de los trámites administrativos. Lo que hace falta ahora es una respuesta, un calendario y financiación para que la EX-A1 llegue hasta la frontera y Extremadura quede definitivamente conectada con Portugal", ha afirmado.

ACTUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA EX 108

La segunda visita se ha desarrollado en el punto kilométrico 93 de la EX-108, donde la Junta de Extremadura ha ejecutado una obra de emergencia para garantizar la estabilidad de la carretera tras el deslizamiento de tierras registrado a finales del pasado mes de febrero.

Las intensas lluvias provocaron un importante movimiento de tierras que generó un riesgo real de colapso de un terraplén de aproximadamente 13 metros de altura. Ante esta situación, la Junta activó el procedimiento de emergencia para intervenir de forma inmediata y garantizar la seguridad de la infraestructura y de sus usuarios.

La actuación, adjudicada a AGLOSAN, S.A., ha consistido en la construcción de un muro de escollera de contención destinado a estabilizar el talud y evitar nuevos movimientos de tierras.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 938.054,76 euros y se encuentran prácticamente finalizados, con un grado de ejecución del 99,1 por ciento.

"La rápida intervención ha evitado un problema mayor y garantiza que la EX-108 mantenga las condiciones de seguridad necesarias", ha subrayado el consejero.

Ramírez ha destacado que ambas actuaciones reflejan la prioridad del Gobierno de María Guardiola de mantener la red autonómica de carreteras en las mejores condiciones, reforzando especialmente la seguridad en los tramos con mayor intensidad de tráfico y actuando "con rapidez" ante situaciones que puedan comprometer la estabilidad de las infraestructuras.