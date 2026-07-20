La Junta impulsa 'Leer al Fresco' para llevar la palabra a espacios cotidianos del mundo rural

La Junta de Extremadura está impulsando este verano el programa 'Leer al Fresco: reconexión cultural en el entorno rural extremeño' con el objetivo de acercar la lectura a la población del medio rural en espacios y lugares cotidianos como plazas, parques u otros rincones de convivencia.

Esta iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes parte de una realidad bien conocida en la región: durante los meses de julio y agosto, muchas localidades extremeñas multiplican su población con familias que regresan, visitantes que descubren el territorio y vecinos que disponen de más tiempo para el ocio. Todos ellos configuran una comunidad diversa que, sin embargo, no siempre encuentra una programación cultural estable. Así, 'Leer al Fresco' apuesta por llevar la palabra "allí donde está la vida", ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

"Lejos del silencio convencional de las bibliotecas, el programa propone una lectura compartida, abierta y participativa. Narración oral, teatro, magia y cuentacuentos se combinan en una programación pensada para todos los públicos, donde conviven generaciones y se recupera el valor de escuchar, imaginar y contar", ha explicado la Junta.

Nombres como María Fraile, Laura Moreira, Habichuela o La Estampa Teatro ya están recorriendo distintos municipios de Cáceres y Badajoz, adaptando sus propuestas a públicos infantiles, juveniles y adultos.

En concreto, la iniciativa ya ha comenzado el pasado 10 de julio con una sesión en Mirabel y continuará en Jerte el 26 de julio, a las 19,30 horas. A ellas se suman propuestas infantiles como las de Laura Moreira, que estuvo en Cordobilla de Lácara el 15 de julio y visitará Salvatierra de los Barros el 27 de julio a las 21,00 horas.

En agosto, el programa seguirá su itinerancia con nuevas paradas: Aldeanueva del Camino acogerá a Habichuela, el 7 de agosto a las 12,00 horas, el mismo día en que La Estampa Teatro estará en Valdefuentes, a las 10,30 horas. Más adelante, Palomas recibirá esta propuesta teatral el 14 de agosto a las 21,30 horas, mientras que Zarza de Granadilla cerrará el ciclo el 24 de agosto a las 21,30 horas.