La Junta impulsa la internacionalización de las empresas con la publicación de la nueva convocatoria del Cheque Exporta 2026

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha publicado hoy en el DOE la convocatoria de ayudas para el acceso a mercados exteriores de empresas extremeñas, denominada Cheque Exporta, correspondiente a la anualidad 2026, con una dotación de 250.000 euros.

Con esta convocatoria, la Junta de Extremadura reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial de la región, favoreciendo la internacionalización de las empresas extremeñas e impulsando tanto la consolidación de aquellas que ya operan en mercados exteriores como la incorporación de nuevas empresas a los procesos de exportación.

Las ayudas, reguladas por el Decreto 69/2024, de 9 de julio, y modificadas por el Decreto 174/2025, de 9 de diciembre, incorporan cambios en los requisitos de acceso y en las condiciones de elegibilidad, con el objetivo de ampliar el número de empresas beneficiarias y mejorar el impacto de esta medida sobre el tejido empresarial extremeño.

El programa tiene como finalidad financiar la contratación de servicios especializados en comercio internacional para la elaboración de un plan de internacionalización personalizado.

Estos planes permitirán a las empresas analizar su situación, identificar oportunidades de negocio en mercados exteriores, conocer los requisitos legales y aduaneros de los países de destino y definir una estrategia para acceder a nuevos mercados o consolidar su presencia internacional.

La convocatoria está dirigida a personas físicas, jurídicas y otras entidades sin personalidad jurídica que desarrollen una actividad económica en Extremadura, cuenten con escasa experiencia en comercio exterior o deseen diversificar los mercados de destino de sus exportaciones.

ABIERTO EL PLAZO

Las ayudas podrán cubrir el 90 % del coste subvencionable del servicio, con una inversión máxima subvencionable de 6.000 euros, lo que supone una ayuda de hasta 5.400 euros por expediente.

La concesión se realizará mediante el procedimiento de concesión directa en convocatoria abierta, atendiendo al orden de presentación de las solicitudes hasta el agotamiento del crédito disponible.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura hasta el 10 de octubre de 2026. Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través del trámite habilitado en la sede electrónica de la Junta de Extremadura.

Entre los requisitos para acceder a estas ayudas figuran ejercer una actividad económica en Extremadura; desarrollar actividades de transformación, fabricación, construcción, instalación, producción, comercio al por mayor o prestación de servicios; contar con un volumen de ventas fuera de España inferior al 80 % del volumen total de operaciones del ejercicio anterior a la publicación de la convocatoria; y no haber sido beneficiario de esta misma actuación para el mismo mercado en las dos convocatorias inmediatamente anteriores.

Asimismo, la elaboración del plan de internacionalización corresponderá al personal o entidades especializadas en comercio exterior, de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través del trámite habilitado en la sede electrónica de la Junta de Extremadura.