La Junta garantiza con 14 millones continuidad de OSP de ruta aérea con Madrid y Barcelona

La Junta de Extremadura destinará 14,3 millones de euros durante los próximos dos años para garantizar la continuidad de las rutas aéreas de Obligación de Servicio Público (OSP) que conectan el aeropuerto de Badajoz con Madrid y Barcelona.

Esta inversión representa un incremento del 23 por ciento respecto al contrato anterior y refuerza el compromiso del Ejecutivo extremeño con la conectividad aérea de la comunidad autónoma, según ha señalado en un comunicado.

La licitación del contrato para la prestación de estos servicios ya se encuentra disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con un plazo para la presentación de ofertas que permanecerá abierto hasta el próximo 27 de agosto.

El ejecutivo señala que esta nueva licitación coincide con un momento de especial fortaleza para el aeropuerto de Badajoz, que atraviesa el mejor periodo de su historia en términos de tráfico de pasajeros.

En este sentido, señala que durante el primer semestre de 2026 la infraestructura registró 57.318 pasajeros, un 17,6 por ciento más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, para superar por primera vez la barrera de los 57.000 viajeros en los seis primeros meses del año”.

Además, en junio de este año (donde se registraron 10.462 pasajeros) se han logrado las mejores cifras respecto a este mes desde que existen registros, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido y la confianza de los usuarios en las conexiones aéreas de Extremadura.

Señala que estos datos ponen de manifiesto la creciente demanda del transporte aéreo en Extremadura y refuerzan la importancia de garantizar la continuidad de las rutas de Obligación de Servicio Público con Madrid y Barcelona, fundamentales para la conectividad, el desarrollo económico y la proyección de este territorio”, se ha explicado.

Para consolidar este incremento, es fundamental además contar con un mayor compromiso inversor por parte del Gobierno de España, así como avanzar en la flexibilización de los horarios operativos del aeropuerto de Badajoz.

Asegura que ambas medidas son esenciales para garantizar la sostenibilidad de las rutas, facilitar nuevas conexiones comerciales, y adaptar la infraestructura al crecimiento sostenido de la demanda aérea en Extremadura”, se ha incidido.