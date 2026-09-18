La Junta de Extremadura reduce un 57% los tiempos de tramitación y un 70% la documentación exigida

El secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Juan Carlos Preciado, ha presentado este jueves las principales líneas del borrador de la Ley de Simplificación Administrativa Inteligente de Extremadura, una norma con la que la Junta pretende consolidar y ampliar el trabajo desarrollado durante los últimos dos años para hacer más sencillos, rápidos y accesibles los procedimientos administrativos.

Preciado ha explicado que este trabajo ya está permitiendo obtener resultados concretos para ciudadanos, empresas, autónomos y agricultores, en el marco del acto de presentación del Informe de Digitalización de la Pyme Extremeña 2025, celebrado en la Cámara de Comercio de Cáceres con la asistencia de más de medio centenar de empresas. En el encuentro también han participado el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, los autores del estudio y el director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado.

La Ley parte de una idea central: simplificar antes de digitalizar, de manera que los ciudadanos no tengan que trasladar a una pantalla procedimientos que siguen siendo complejos. Para ello, se plantea revisar y simplificar los procedimientos antes de su digitalización, facilitar el intercambio de información entre los distintos órganos de la Junta, evitar que ciudadanos y empresas tengan que aportar documentación que ya obra en poder de la Administración y automatizar aquellas tareas que sean repetitivas.

LA PAC, UN EJEMPLO DE SIMPLIFICACIÓN

Uno de los resultados más relevantes de este proceso será la posibilidad de anticipar por primera vez los pagos de la PAC, de manera que los agricultores extremeños puedan recibir antes el dinero que les corresponde.

"Por primera vez vamos a anticipar los pagos de la PAC, para que los agricultores extremeños reciban antes un dinero que les corresponde. Este es el verdadero valor de la simplificación administrativa", ha destacado Preciado.

Este es uno de los ejemplos que muestran cómo la simplificación administrativa puede tener efectos directos sobre ciudadanos y sectores productivos. A este se suma el procedimiento diseñado para las ayudas destinadas a paliar los efectos de los incendios, que se ha configurado de manera extraordinariamente sencilla, reduciendo documentos, pasos y cargas para facilitar que las ayudas lleguen antes a las personas, empresas y explotaciones afectadas.

Durante los más de dos años de trabajo, la Junta también ha actuado sobre 431 procedimientos, pasando de alrededor de 100 procedimientos digitalizados en 2023 a 746. Como resultado, se han reducido de media un 57 por ciento los tiempos de tramitación y un 70 por ciento la documentación requerida. También se ha reducido un 41 por ciento la información solicitada y la carga administrativa global ha disminuido un 26 por ciento entre 2023 y 2025.

"Simplificar no es únicamente eliminar papeles. Es lograr que una ayuda llegue antes, que un agricultor cobre antes o que una persona afectada por un incendio no tenga que enfrentarse, además, a un laberinto burocrático", ha explicado Preciado.

El secretario general ha reconocido que todavía queda trabajo por hacer: "Hemos hecho mucho durante estos dos años, pero somos conscientes de que queda mucho por hacer. La diferencia es que ya contamos con un plan en marcha, resultados que podemos medir y una Administración que está acelerando el ritmo de la simplificación".

MÁS FÁCIL PARA EL CIUDADANO

Las principales líneas del borrador de la Ley de Simplificación Administrativa Inteligente de Extremadura buscan consolidar y extender este modelo.

La norma plantea que los procedimientos sean revisados y simplificados antes de su digitalización, que las distintas áreas de la Junta puedan compartir la información disponible y que ciudadanos y empresas no tengan que presentar documentación que ya esté en poder de la Administración.

También se contempla la automatización de tareas repetitivas y la medición del tiempo y el esfuerzo que requiere cada procedimiento, con el objetivo de identificar dónde pueden introducirse nuevas mejoras.

"Digitalizar no puede consistir en trasladar el mismo laberinto burocrático a una pantalla. Queremos que cualquier persona pueda hacer una gestión con la Junta sin tener que saber qué órgano, servicio o dirección general lleva su asunto. Esa complejidad debemos resolverla nosotros por dentro para ofrecer fuera una respuesta clara, rápida y sencilla", ha señalado Preciado.

GENERA EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

La presentación de la Ley se ha desarrollado junto al Informe de Digitalización de la Pyme Extremeña 2025, elaborado por EMTURIN de la Universidad de Extremadura a partir de una muestra de 408 pymes, 85 empresas familiares y 16 entrevistas cualitativas.

El estudio refleja que el 15,14 por ciento de las empresas extremeñas de 10 o más trabajadores utiliza inteligencia artificial en procesos productivos o de gestión. Aunque esta cifra se sitúa por debajo de la media nacional, supone un incremento de casi seis puntos porcentuales en un año.

Según el estudio de Cotec recogido en el informe, las empresas que utilizan al menos una tecnología de inteligencia artificial presentan una productividad media un 27 por ciento superior.

El sector digital generó en 2025 uno de cada cinco nuevos empleos en Extremadura, creció ocho veces más rápido que el conjunto del empleo y registró salarios un 38,5 por ciento superiores a la media regional.

La productividad por persona ocupada pasó de 57.354 euros en 2023 a 65.281 euros, un incremento cercano al 14 por ciento.

El informe también recoge que entre enero y abril de 2026 la facturación de las empresas de servicios creció un 6,1 por ciento interanual en Extremadura, frente al 5 por ciento nacional. En el primer trimestre de 2026, el balance neto de empresas creadas aumentó un 34 por ciento y la confianza empresarial en Extremadura creció cinco veces más que la media nacional desde la primavera de 2023.

Las demandas recogidas en el informe en relación con un lenguaje administrativo más claro, procedimientos más sencillos y plataformas más fáciles de utilizar coinciden con el camino iniciado por la Junta de Extremadura hace más de dos años y que ahora se pretende consolidar con la ley.

MÁS DE 20 MILLONES PARA LA TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL

La Junta de Extremadura ha movilizado desde 2024 más de 20 millones de euros en políticas destinadas a impulsar la modernización de la industria, la digitalización de los servicios de las pymes, la adopción de inteligencia artificial, los gemelos digitales y la conectividad empresarial.

Dentro de estas actuaciones, el programa Talento Digital ha contado con 2.909 participantes, de los que el 40 por ciento son mujeres y más de la mitad proceden del medio rural.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha señalado que "la transformación digital tiene valor cuando ayuda a una empresa a producir mejor, llegar a nuevos clientes y crear empleo de mayor calidad. Nuestro objetivo es que esa oportunidad llegue también a las empresas más pequeñas y a las que trabajan desde nuestros pueblos, para que ninguna se quede atrás".

El Informe de Digitalización de la Pyme Extremeña 2025 ha sido elaborado por EMTURIN de la Universidad de Extremadura, bajo la dirección ejecutiva de Antonio Fernández Portillo y Nuria Ramos Vecino, junto con María Calzado Barbero, Adelaida Ramos Mariño, Jaime Flores Luján, Beatriz Torres Casado, Javier Mendoza Villafaina y Manuel Almodóvar González.