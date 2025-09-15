EDAR

La Junta finaliza las obras de la EDAR de Peñalsordo, en las que ha invertido 3,2 millones de euros

Tras la realización de las pruebas finales de funcionamiento, la infraestructura se encuentra finalizada y en perfectas condiciones de funcionamiento y su explotación y mantenimiento se traslada al Ayuntamiento de Peñalsordo.

La Secretaría General de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica ha comunicado al Ayuntamiento del municipio pacense de Peñalsordo la finalización de las obras del sistema de depuración de aguas residuales urbanas de esta localidad.

La inversión total realizada por la Junta de Extremadura asciende a 3.230.727,21 euros, cifra que incluye los importes de la redacción del proyecto, de la obra, de la asistencia técnica de control y vigilancia y los de las expropiaciones. Una actuación que ha sido financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Las obras han consistido en la construcción de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales fuera del casco urbano de Peñalsordo, que consta de un tratamiento basado en la tecnología de biodiscos, complementado con decantador secundario y decantador digestor para el tratamiento de fangos.

Además, la nueva EDAR dispone de un pretratamiento con un sistema compacto que reduce la superficie necesaria, reduce los olores y facilita la explotación y mantenimiento.

Tras la realización de las pruebas finales de funcionamiento, la infraestructura se encuentra finalizada y en perfectas condiciones de funcionamiento y su explotación y mantenimiento se traslada al Ayuntamiento de Peñalsordo.

