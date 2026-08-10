La Junta finaliza la obra de interconexión de los abastecimientos de Carrascalejo y Villar del Pedroso con el de Valdelacasa de Tajo

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, ha finalizado la obra de interconexión de los abastecimientos de Carrascalejo y Villar del Pedroso con el de Valdelacasa de Tajo, con una inversión de 1.504.120 euros.

Las localidades de Carrascalejo y Villar del Pedroso conforman un sistema de abastecimiento conjunto cuya fuente de suministro se localiza en el embalse de Carrascalejo. La problemática que presenta este embalse, con importantes filtraciones y pérdidas cuya resolución requiere del vaciado de este durante un largo periodo para su reparación, implica la búsqueda de una fuente de suministro alternativa que asegure el abastecimiento a ambas poblaciones.

En este sentido la obra que se ha llevado a cabo permite la conexión del sistema de abastecimiento conjunto a Carrascalejo y Villar del Pedroso con el sistema de Valdelacasa de Tajo.

Las obras realizadas han sido una nueva conducción de impulsión de agua bruta de 5.688 m de longitud de 125 mm de diámetro, con tramo inicial fabricado en fundición dúctil y resto en PVC orientado, para la conexión del embalse de Valdelacasa con el sistema de abastecimiento de Carrascalejo.

Además, se ha llevado a cabo la sustitución de 2.600 m de conducción existente de abastecimiento a Villar del Pedroso, por conducción de 110 mm del tipo PE-AD; así como de la antigua conducción de fibrocemento de la toma de la presa de Valdelacasa, por una tubería de 200 mm del tipo PE-AD.

También se han construido nuevos grupos de bombeo, en el antiguo edificio del bombeo en uso a Valdelacasa de Tajo, así como otras actuaciones complementarias como un nuevo camino de acceso a la presa de Valdelacasa o un nuevo pozo de sondeo en las proximidades de la ETAP de Carrascalejo para reforzar el suministro a la población.

Con todas estas actuaciones se consigue un mejor aprovechamiento de los recursos de abastecimiento a las tres poblaciones, así como el incremento de la garantía de conjunto.

Las actuaciones se van a entregar para su explotación conjunta a los tres ayuntamientos una vez se formalicen los correspondientes acuerdos con el Consorcio MasMedio de la Diputación de Cáceres que será quien se encargue de la gestión del sistema.

La inversión realizada por la Junta de Extremadura ha ascendido a 1.504.120 € y ha sido cofinanciada con fondos MRR del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.