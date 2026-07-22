La Junta de Extremadura rescinde el contrato de los Centros de Servicios al Transporte de Extremadura

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la resolución del contrato de concesión de la Red de Centros de Servicios al Transporte de Extremadura, tras analizar el Dictamen 124/2026 de la Comisión Jurídica de Extremadura.

El órgano consultivo avala la decisión de la Junta de Extremadura de resolver el contrato por incumplimiento del concesionario, Copergy Ibérica S.L., después de constatar numerosos incumplimientos esenciales en la prestación del servicio.

En su dictamen, la Comisión Jurídica concluye de forma expresa que "consta sobradamente en el expediente el incumplimiento de las obligaciones, su reiteración o continuidad en el tiempo y la entidad de éstas como determinantes de la resolución del contrato".

Esta valoración respalda la actuación de la Administración autonómica y permite continuar con los trámites previstos en la normativa vigente, incluida la incautación de la garantía y la posterior liquidación del contrato.

La Junta de Extremadura ha actuado durante todo el procedimiento con rigor, transparencia y pleno respeto a las garantías legales, defendiendo en todo momento el interés público y la adecuada prestación de un servicio estratégico para el sector del transporte en la región.

Cabe indicar que la resolución del contrato no implica la existencia de ninguna relación laboral entre la Junta de Extremadura y los trabajadores que prestan sus servicios en los Centros de Servicios al Transporte, al estar estos vinculados exclusivamente a la empresa concesionaria.