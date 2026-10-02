La Junta de Extremadura pide a Ustasun financiación especial para reforzar la seguridad en el Arqueológico de Badajoz

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta, Laureano León, ha mantenido una reunión de trabajo con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la que ha trasladado al Gobierno de España la necesidad de reforzar la colaboración institucional para avanzar en distintos asuntos de "especial relevancia" para Extremadura.

Así, Laureano León ha planteado la necesidad de establecer una línea de financiación especial destinada a reforzar la seguridad de los museos de titularidad estatal gestionados por la Junta de Extremadura, como el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, ante las alertas de seguridad que llegan desde Europol.

También ha reclamado al ministro el "impulso" del futuro Museo Visigodo en Mérida, un proyecto de "especial relevancia" para Extremadura por su valor patrimonial, histórico y cultural. Laureano León ha defendido la importancia de avanzar en la colaboración entre ambas administraciones para hacer realidad este espacio, concebido como un "referente" para la investigación, conservación, difusión y puesta en valor del legado visigodo.

Durante el encuentro, el consejero ha expuesto, de este modo, las prioridades de la comunidad autónoma en materia cultural y ha solicitado al Ministerio implicación y coordinación para dar respuesta a las necesidades específicas de la región, así como para impulsar proyectos "estratégicos" que contribuyan al desarrollo y a la proyección de la cultura extremeña.

La reunión también ha permitido abordar el mantenimiento de la red de Bibliotecas del Estado en Extremadura. En este sentido, la Junta de Extremadura ha solicitado el apoyo del ministerio para contribuir a la conservación, modernización y funcionamiento de estas infraestructuras culturales, "esenciales" para el acceso a la lectura. Principalmente se ha tratado de la modernización de los sistemas de climatización, que empiezan a fallar en cuanto se registran temperaturas elevadas.

Asimismo, Laureano León ha planteado la conveniencia de reforzar la colaboración entre ambas administraciones en aquellos proyectos que contribuyan a la protección del patrimonio extremeño, a la promoción de la riqueza cultural de la región y a su reconocimiento tanto a escala nacional como internacional.

Por su parte, el ministro ha conocido las principales demandas y propuestas planteadas por la Junta de Extremadura, en el marco de una reunión que ambas partes han coincidido en considerar una oportunidad para fortalecer el diálogo y la cooperación institucional, señala en nota de prensa el Gobierno autonómico.

Así, el Gobierno extremeño continuará trabajando para defender los intereses de la comunidad autónoma y para promover una política cultural que favorezca la creación, la participación ciudadana, la conservación del patrimonio y la igualdad de acceso a la cultura en todos los municipios de Extremadura.