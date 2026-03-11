La Junta de Extremadura impulsa la II Feria del Deporte que se celebra los días 13 y 14 de marzo en Badajoz

La II Feria del Deporte en Extremadura se celebrará el próximo fin de semana, los días 13 y 14 de marzo, en las instalaciones de IFEBA, en Badajoz. Una cita que cuenta por segundo año consecutivo con el respaldo de la Junta de Extremadura como parte de su apuesta y compromiso por el deporte en la región.

El director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, ha asistido este martes a la presentación de la feria, donde ha defendido el ámbito deportivo regional y ha remarcado la colaboración entre instituciones e iniciativas privadas para crear espacios de oportunidades como las que se generan en estas jornadas.

"El ecosistema deportivo es muy amplio. Si la feria del deporte sirve para que generemos debates, oportunidades, aspectos positivos, cosas a mejorar, creo que estaremos dando un paso adelante en el mundo deportivo", ha señalado Amaro.

MAS DE 30 ACTIVIDADES, 31 STANDS Y 13 CONFERENCIAS

Durante dos días, el certamen contará con una amplia zona expositiva y un completo programa de propuestas que incluirá actividades deportivas participativas, exhibiciones y competiciones, jornadas técnicas, mesas redondas y conferencias especializadas, configurándose como un espacio dinámico y participativo dirigido a todos los públicos.

La cita reunirá a clubes, federaciones, marcas y empresas de servicios vinculadas al sector, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, dar visibilidad a las distintas disciplinas y generar oportunidades de encuentro entre los diferentes agentes de la industria del deporte.

Junto al responsable de Deportes han asistido a la presentación el promotor del evento, Julián Casas, y el concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, entre otros.