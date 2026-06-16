La Junta de Extremadura duplicará las ayudas al cine extremeño en los presupuestos regionales de 2026

El secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto, ha anunciado que desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes se duplicarán las ayudas al cine extremeño, tal y como ya está consignado en los presupuestos de la región para 2026.

En este sentido, ha mostrado el apoyo de la Junta al cine extremeño, tanto el que se realiza en la región como el que llevan a cabo los cineastas extremeños, durante la presentación de la película 'Todos los colores', dirigida por la cineasta pacense Beatriz de Silva, en un acto celebrado en la sede de Cocemfe en Badajoz que ha contado con la propia directora, el responsable de este centro en la capital pacense, Jesús Gumiel, y la diputada 'popular' Isabel Badiano, junto a diferentes usuarios del centro.

Durante su intervención, el secretario general de Cultura ha felicitado a la directora por su ópera prima, al tiempo que ha reseñado la labor que lleva a cabo la Filmoteca de Extremadura o la Film Commission, y el trabajo en torno a la difusión del cine extremeño, además de por facilitar el rodaje de obras cinematográficas en la región como "plató al aire libre".

En este contexto, Gil Soto ha precisado que el Ejecutivo regional aumentará las ayudas al cine, tanto a largometrajes, cortometrajes o a la producción, así como el acercamiento del sector a plataformas como Netflix o AtresMedia, productora además de esta cinta que desde el pasado viernes puede verse en cines.

Igualmente, ha mostrado su satisfacción por el papel que llevan a cabo los profesionales extremeños, de los que ha destacado los reconocimientos obtenidos tanto desde la academia del cine a través de los Premios Goya como de la propia academia de cine norteamericana, que en su edición de 2023 preseleccionó su corto 'Tula' para la carrera hacia los Óscar, según indica en nota de prensa la Junta.

Por su parte, Beatriz de Silva ha contado su experiencia en la realización de su primer largo y de cómo el argumento de la cinta ha influido en su forma diaria de ver las cosas. Al mismo tiempo, De Silva se ha mostrado muy agradecida por la ayuda recibida desde Cocemfe, donde se documentó para iniciar el proceso de grabación.

Mientras, Jesús Gumiel ha puesto el acento en la necesidad del cine comprometido con las diferencias y en mostrar a la sociedad la importancia de caminar todos juntos.

'TODOS LOS COLORES'

'Todos los colores' narra la historia de Belén, una joven de 17 años que está terminando el Bachillerato junto a su grupo de amigas inseparables. En ese momento en el que la vida se vive al máximo y todo empieza a cambiar, Belén se enfrenta a sus miedos.

Mafalda Carbonell protagoniza este filme, acompañada en el reparto por Sílvia Abril y la campeona paralímpica Eva Moral, junto con Claudia Mora, Amalia Martos, Carlota Jiménez, Iván Luengo, Israel Arpa, Javier Tolosa y Edu Rejón, entre otros.

Ópera prima de la directora y guionista Beatriz de Silva, la película es una comedia sobre la adolescencia, el deseo y la búsqueda de identidad a través de los ojos de Belén, de 17 años, que siempre va con su carácter arrollador y su silla de ruedas.

Belén conoce a una deportista que le ayudará a encontrar su propio camino, mientras lidia con una madre sobreprotectora, con un primer 'crush' y con el miedo a perder a sus amigas de siempre. Ahí, Belén se sumerge en un momento vital de descubrimiento, de vínculos que se transforman, de deseos que despiertan y de emociones que se mezclan como si fuera una paleta con todos los colores a la vez.

Beatriz de Silva (Cáceres, 1997) es Licenciada en Publicidad y RRPP por la Universidad de Navarra y graduada en el Máster de Guion de Cine y TV de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autora de los libros de poesía 'Mármol' y 'Barro' y guionista y directora de 'Tula' (2021) cortometraje candidato a los premios Óscar 2023. Ha participado en las películas 'Akelarre', 'Baby' (2020) y 'Voy a pasármelo bien' (2022) en el departamento de dirección. 'Todos los colores' es su primer largometraje.