La Junta de Extremadura destina 12,7 millones de euros en ayudas para atender a colectivos vulnerables

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado, en su sesión de este martes, varias medidas para apoyar iniciativas de interés social, con un importe total de 12,7 millones de euros, según ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Elena Manzano.

La portavoz ha recalcado que para la Junta de Extremadura "es una prioridad la atención a los colectivos vulnerables", por lo que, ha dicho, "destinamos más recursos a reforzar los servicios asistenciales, promocionar la autonomía y mejorar su calidad de vida".

Por un lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de ayudas para financiar programas de interés general con fines sociales, con cargo al 0,7 por ciento del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades de 2026, dotada con 9,2 millones de euros

Según ha explicado Manzano, podrán optar entidades del Tercer Sector de Extremadura que desarrollen este tipo de programas durante el año 2027. Se estima que se financiarán alrededor de 120 proyectos que beneficiarán, de manera directa e indirecta, a unas 45.000 personas.

En segundo lugar, el Ejecutivo extremeño ha aprobado la concesión directa de ayudas para financiar programas sociales de interés general, con un importe cercano a los 3,5 millones de euros.

Con esta medida se pretende garantizar la continuidad, durante el año 2026, de acciones que ya están desarrollando 21 entidades en favor de colectivos especialmente vulnerables, como la Asociación del Teléfono de la Esperanza, los Bancos de Alimentos y los proyectos de Cáritas destinados a la atención a personas sin hogar.

"Hablamos de programas de alimentos, la intervención socioeducativa con menores, la promoción del pueblo gitano, el apoyo a personas enfermas, o las acciones de voluntariado, entre muchas otras", ha agregado Elena Manzano.

Además, también en el ámbito de los servicios de atención social, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, dotado con 90.000 euros, para reforzar esta actividad, promover la participación ciudadana y apoyar a las entidades que desarrollan programas de interés social.

MEJORA DE INSTALACIONES EN CENTROS SANITARIOS

En el área de los servicios de Salud, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de más de un millón de euros para equipar con mobiliario el nuevo edificio del Centro Sociosanitario Adolfo Díaz Ambrona en Mérida y el futuro Centro de Referencia Nacional para la atención a personas con ELA de Cáceres.

"Estos dos recursos sanitarios -ha subrayado la portavoz- se encuentran ya en su fase final, abrirán sus puertas en los próximos meses y ofrecerán, sin duda, la mejor atención asistencial desde el primer día a pacientes con enfermedades mentales y con ELA".

Esta inversión permitirá dotar a ambos centros de todo el equipamiento necesario para su funcionamiento: camas hospitalarias articuladas, colchones, mobiliario clínico, electrodomésticos y demás material para que pacientes y profesionales dispongan de unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a sus necesidades, ha detallado.

MEJORAS EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la renovación del vestuario que los bomberos forestales necesitan para realizar labores preventivas durante la época de peligro bajo de incendios, con un presupuesto de más de 800.000 euros.

Cada uno de los 994 bomberos que integran la plantilla del Plan INFOEX recibirá tres equipaciones de este tipo, que incluyen pantalones, sudaderas y chaquetas técnicas.

En relación con la lucha contra los incendios forestales, la portavoz del Ejecutivo ha recordado que "desde nuestra llegada, aumentamos cada año la inversión, hasta alcanzar, en los presupuestos de 2026, los 116,8 millones euros para prevención y extinción".

A esa cantidad, ha precisado, se suman otros tres millones para el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que prevé la creación de 85 nuevas plazas de bomberos forestales que se unen a las 138 plazas ya creadas durante el año.

AYUDA A CRUZ ROJA PARA SU PLANTILLA EN EL 112

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una ayuda directa, por importe de 230.000 euros, a Cruz Roja Española para mantener su plantilla de personal técnico en el Centro de Atención a Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura y garantizar gastos de protección civil.

En concreto, ha subrayado, "con esta partida aseguramos que cinco técnicos de Cruz Roja colaboren en las tareas de coordinación de accidentes, incendios, inundaciones y cualquier otro tipo de emergencias que requiera la presencia de personal de esta entidad".

"La cuantía sube un 13% con respecto a la de los años anteriores. De esta forma, reforzamos nuestro compromiso con la mejora de la respuesta ante todo tipo de emergencias", ha concluido.