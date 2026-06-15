La Junta de Extremadura autoriza la contratación del servicio de mediación familiar en Mérida y Navalmoral de la Mata

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la contratación del servicio de mediación familiar en Mérida y Navalmoral de la Mata, una actuación que contará con una inversión superior a 412.000 euros para los próximos dos años.

"La mediación familiar constituye una herramienta esencial dentro de la red de servicios sociales de Extremadura. Se trata de un recurso cercano, accesible y eficaz que ofrece a las familias un espacio neutral, confidencial y profesional donde afrontar situaciones de conflicto a través del diálogo, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos consensuados", ha explicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El servicio está dirigido a familias que atraviesan dificultades en sus relaciones personales y que necesitan orientación y acompañamiento para encontrar soluciones satisfactorias para todas las partes.

Los profesionales que ejercen como mediadores facilitan la comunicación, promueven el entendimiento mutuo y ayudan a construir acuerdos que contribuyen a preservar los vínculos familiares y evitar, en muchos casos, la judicialización de los conflictos.

Entre las situaciones que habitualmente se abordan a través de la mediación familiar se encuentran los desacuerdos entre parejas, las dificultades en las relaciones entre padres e hijos, los conflictos entre hermanos u otros miembros de la familia, así como cuestiones relacionadas con herencias, empresas familiares o el cuidado de personas dependientes.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

Actualmente, este servicio se presta en Cáceres, Plasencia, Badajoz, Mérida y Navalmoral de la Mata mediante equipos multidisciplinares integrados por profesionales de la Psicología, el Derecho, la Educación Social y el Trabajo Social. Cada equipo aporta una visión especializada que permite ofrecer una atención integral adaptada a las necesidades de cada familia.

De esta forma, la nueva contratación garantizará la continuidad de este servicio en Mérida y Navalmoral de la Mata.

Además, incorpora como novedad la formación especializada de los equipos técnicos para adaptar su trabajo a los cambios introducidos por la nueva normativa en materia de justicia y mediación, mejorando así la calidad de la atención prestada.

Con esta medida, la Junta de Extremadura reafirma su apuesta por las familias como "pilar fundamental de la sociedad" y por unos servicios sociales "que promuevan la convivencia, la corresponsabilidad y la cohesión social".

"La mediación familiar representa una vía eficaz para transformar los conflictos en oportunidades de entendimiento, fortaleciendo las relaciones familiares y contribuyendo al bienestar de las personas", ha agregado.