La Junta eleva en 2,3 millones el presupuesto para cubrir el 100% del billete de autobús

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves la ampliación del crédito destinado a cubrir el 100 por cien del precio del billete de autobús interurbano durante 2026.

La Junta de Extremadura incrementa en 2.349.342,22 euros la dotación inicial de la convocatoria, debido al "notable aumento" de la demanda del transporte público interurbano registrado en los últimos meses, que es "muy superior" al volumen de viajeros habitual en ejercicios anteriores.

El aumento de viajeros ha sido "especialmente significativo" en los primeros meses del año, con un crecimiento sostenido en el número de desplazamientos que evidencia la "consolidación" del uso del transporte público en la región, ha destacado la Junta en nota de prensa.

Este incremento, ha explicado el Ejecutivo regional, obliga a reforzar el presupuesto para garantizar el reembolso íntegro a las empresas operadoras, tanto en el anticipo del 75 por ciento como en la liquidación del período enero-junio.

La modificación publicada en el DOE detalla que 981.197,45 euros se destinan a completar los anticipos pendientes y 1.368.144,77 euros a la liquidación semestral, calculada sobre los datos reales del ejercicio anterior.

Con esta ampliación, la dotación total para 2026 asciende a 7.145.186,51 euros, manteniéndose en 1.804.155,71 euros la previsión para 2027.

"El refuerzo presupuestario llega en un contexto de uso creciente del transporte público, impulsado por la implantación del abono de transporte gratuito, que permite viajar sin coste en los autobuses interurbanos de la región", ha subrayado la Junta.

Cabe indicar que en 2025, un total de 140.832 extremeños contaron con este abono, una cifra que refleja la "rápida acogida" de la medida y explica parte del incremento de la demanda.

Así, como ha valorado la Junta, este "refuerzo" presupuestario cobra aún "más relevancia" si se tiene en cuenta que, mientras la Junta incrementa los recursos para sostener la gratuidad del transporte interurbano, el Estado "ha reducido en una tercera parte" su aportación a la cofinanciación del billete de autobús.

"Este ajuste obliga a Extremadura a asumir un mayor esfuerzo para garantizar un servicio que continúa registrando un crecimiento sostenido en su demanda", ha criticado.