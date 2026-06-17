La Junta destina 1,6 milones a elementos de señalización vertical, balizamiento y defensa para carreteras autonómicas

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la contratación del suministro de elementos de señalización vertical, balizamiento y defensa para la conservación de las carreteras de titularidad autonómica, por importe de 1.615.947'12 euros.

El contrato se divide en cuatro lotes, cada uno de los cuales abarca dos zonas de conservación, por lo que resultan lotes homogéneos al agruparse las zonas de conservación por motivos geográficos y de similar carga de trabajo.

Así, el lote 1 abarca las zonas de Coria y Plasencia, el lote 2 integra las zonas de Cáceres y Trujillo, mientras que el lote 3 se refiere a las zonas de Badajoz y Zafra, y el lote 4 abarca Mérida y Castuera.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha destacado en rueda de prensa en Mérida que esta actuación, el Ejecutivo regional "reafirma su compromiso con unas carreteras más seguras y que presten un adecuado servicio a los ciudadanos" de la región, para lo cual, "el mantenimiento de las infraestructuras viarias resulta fundamental", ha dicho.

"Necesitamos más inversión y actuaciones rápidas cuando las circunstancias así lo exijan", ha resaltado Manzano.

ACTUACIONES EN DOS CARRETERAS

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha dado cuenta este martes al Consejo de Gobierno de la resolución del órgano de contratación por la que se ordena la tramitación de emergencia de las obras necesarias para la estabilización de taludes en las carreteras EX-103, de Puebla de Alcocer a EX-201 por Llerena (en el PK 62,750), y EX-211, desde la EX-103 al límite provincial de Córdoba por Monterrubio de la Serena (PK 38+400) por daños causados por las lluvias.

El importe de estas actuaciones asciende a 701.533,93 euros, en las que se han intervención en dos desmontes para que las carreteras sean seguras para la circulación.

En ese sentido, la portavoz de la Junta de Extremadura ha valorado que con este procedimiento de urgencia se ha podido "actuar de manera inmediata para evitar desprendimientos y deslizamientos de tierra" y garantizar la seguridad vial en las carreteras autonómicas.