La Junta destaca en la Feria de Zafra su compromiso con el sector y pide al Gobierno de España que rectifique sus políticas agrarias

La Junta de Extremadura ha reafirmado su compromiso con el sector agrario y ganadero durante la inauguración de una nueva edición de la Feria Internacional Ganadera de Zafra.

Durante su intervención, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha puesto el foco en las dificultades que afrontan agricultores y ganaderos debido al incremento de los costes de producción, al tiempo que ha defendido la necesidad de garantizar una mayor rentabilidad para las explotaciones, reducir la burocracia, reforzar la seguridad jurídica y asegurar condiciones de competencia equitativas frente a las importaciones procedentes de terceros países.

En este sentido, ha exigido al Gobierno de España que rectifique sus políticas y normativas que están afectado a los agricultores y ganaderos del campo extremeño.

Entre las principales reivindicaciones, ha destacado la necesidad de contar con una Política Agraria Común fuerte, ayudas dirigidas a los productores, infraestructuras hidráulicas, regadíos, caminos rurales, innovación y una mayor capacidad de transformación agroalimentaria para que el valor añadido de las materias primas permanezca en la región.

Asimismo, ha subrayado la importancia estratégica de la ganadería extensiva en Extremadura por su contribución al mantenimiento del territorio, la conservación de la dehesa, la creación de empleo, la preservación del paisaje y la lucha contra el abandono rural. En este sentido, ha reclamado una política agraria que favorezca la inversión, la modernización de las explotaciones y el fortalecimiento del relevo generacional.

Juan José García también ha defendido la necesidad de situar al productor en el centro de las políticas agrarias mediante actuaciones que impulsen la rentabilidad, garanticen una competencia leal, reduzcan las cargas administrativas y apuesten por el agua, la innovación y la inversión como motores de crecimiento.

SANIDAD ANIMAL

Además, ha hecho balance en materia de sanidad animal, destacando que la Junta ha intensificado durante los últimos meses las actuaciones para reforzar la prevención y el control de enfermedades ganaderas, especialmente frente a la lengua azul.

Las medidas adoptadas y a la elevada cobertura vacunal de la cabaña ovina, Extremadura han permitido afrontar la actual campaña con una situación epidemiológica normalizada y con un nivel de incidencia muy bajo. Hasta la fecha, únicamente se han confirmado dos focos de lengua azul en la comunidad autónoma, con un número mínimo de animales afectados y sin constancia de mortalidad.

Además, el consejero ha destacado que la evolución de la enfermedad se mantiene bajo control pese a la presencia de focos en otras comunidades autónomas. Del mismo modo, ha dicho que el foco de brucelosis detectado a principios de agosto se encuentra completamente controlado y que próximamente se levantarán las medidas sanitarias adoptadas.

SUBVENCIONES PAC

En el ámbito económico, el titular de Agricultura ha resaltado como un hito el adelanto por primera vez al mes de septiembre del pago del 75 por ciento de las ayudas de la PAC, una medida que ha permitido transferir 220 millones de euros a agricultores y ganaderos para aportar mayor liquidez y certidumbre al sector.

Asimismo, ha anunciado que la Junta continúa trabajando para paliar las dificultades que atraviesan sectores como los cereales de invierno y primavera y la apicultura.

El consejero también ha reconocido el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Zafra, las organizaciones agrarias, asociaciones ganaderas, cooperativas, denominaciones de origen, veterinarios, investigadores, técnicos y empresas que hacen posible la celebración de la feria y contribuyen al desarrollo del sector agroalimentario extremeño.

Asimismo, ha trasladado un mensaje de confianza en el futuro del campo extremeño y de respaldo a agricultores y ganaderos como pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de la región.

Por último, ha subrayado el papel de la feria como punto de encuentro para ganaderos, agricultores, empresas, cooperativas, técnicos, veterinarios e industrias agroalimentarias, donde se abordan cuestiones clave para el futuro del sector como la sanidad animal, la genética, la alimentación, la innovación, la maquinaria agrícola y la transformación agroalimentaria.