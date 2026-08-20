La Junta culmina la modernización de la estación de autobuses de Villafranca de los Barros tras invertir 83.600 euros

El director general de Transportes, Cristóbal Maza, ha visitado este miércoles las obras de mejora realizadas en la estación de autobuses de Villafranca de los Barros, una actuación que ha supuesto una inversión de 83.600 euros por parte de la Junta de Extremadura.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Francisco Manuel Pardo Terraza, se han desarrollado durante los últimos seis meses y han permitido acometer una actuación integral en diferentes espacios de la estación, con el objetivo de mejorar sus condiciones de accesibilidad, seguridad, funcionalidad y confort para los usuarios.

Entre las actuaciones realizadas destaca la adaptación de las cabinas de los aseos para hacerlas accesibles, tanto en los aseos exteriores como en los de la cafetería. Asimismo, se han acondicionado los aseos públicos masculino y femenino de la cafetería, con la sustitución de sanitarios y grifería, la reposición de alicatados y la recuperación de las puertas de madera.

Los trabajos también han permitido mejorar la zona de cafetería, incluyendo la cocina, el almacén y la barra, con actuaciones en las instalaciones de electricidad y fontanería, sustitución de puertas, reparación de grietas y renovación de revestimientos y acabados, detalla la Junta en una nota de prensa.

En el resto de las instalaciones de la estación se han llevado a cabo igualmente diversas actuaciones, entre ellas la demolición del muro de cerramiento de la parcela, la instalación de vidrios de seguridad, mejoras en la instalación eléctrica y la iluminación, pintura de interiores y trabajos de pulido y abrillantado de los suelos. También se ha reparado el vuelo de la cubierta y se ha reconstruido el vaso de pluviales.

Durante su visita, Maza ha destacado que "la actuación de Villafranca de los Barros es un ejemplo del compromiso de la Junta de Extremadura por mejorar las estaciones de autobuses de toda la región, no solo las de las grandes ciudades, sino también las de municipios que desempeñan un papel fundamental en la movilidad de nuestros ciudadanos".

MÁS DE 8 MILLONES DE EUROS INVERTIDOS

En este sentido, el director general ha recordado que la Junta de Extremadura está destinando más de 8 millones de euros a la mejora y modernización de las estaciones de autobuses de la región, con actuaciones centradas fundamentalmente en la eficiencia energética, la accesibilidad y la digitalización.

En concreto, se están ejecutando inversiones por valor de 2,75 millones de euros en rehabilitación energética, más de 2 millones de euros para mejorar la accesibilidad y cerca de 2,5 millones de euros destinados a la digitalización de estas instalaciones.

Maza ha señalado que esta estrategia de modernización está llegando a municipios de todo el territorio extremeño, con actuaciones en localidades como Coria, Hervás, Castuera, Jerez de los Caballeros, Zafra, Moraleja, Villafranca de los Barros, Llerena, Trujillo y Miajadas, además de las ocho principales localidades de la región: Badajoz, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la Serena, Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata.

A estas actuaciones se suma la desarrollada en Fregenal de la Sierra, que permitió reabrir su estación de autobuses tras permanecer cerrada desde 2020.