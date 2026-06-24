La Junta concede 3,1 millones a Aupex para actividades de empleo relacionadas con las Nuevas Tecnologías

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado este martes, día 23, la concesión de una subvención directa a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) para la realización de actividades de empleo relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a través del programa 'Espacios Digitalex', para la anualidad de 2026, por importe de 3.100.000 euros.

Se trata, según ha explicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, de una red de capacitación digital que está presente en más de 200 municipios y que ofrece formación y asesoramiento tecnológico a trabajadores, a desempleados, a empresarios y a emprendedores.

El objetivo es que estas personas puedan acceder a nuevas oportunidades laborales en un mundo cada vez más digitalizado.

Así, este año se refuerzan aquellos contenidos que responden de manera más directa a las nuevas demandas laborales, como por ejemplo es la formación específica en inteligencia artificial aplicada al empleo.

Además, se va a incorporar nuevo equipamiento tecnológico para garantizar que los centros ofrezcan una formación "de calidad y actualizada", ha explicado Manzano en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes en Mérida.

Con esta inversión, la Junta de Extremadura refuerza además su apuesta por una Extremadura "mucho más competitiva y preparada" ante los desafíos del mercado laboral actual, donde las competencias digitales son "un requisito esencial".