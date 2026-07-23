La Junta asegura que hará "todo lo posible" para abonar los complementos a los trabajadores del Sepad en agosto

La Junta de Extremadura ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores del Sepad y ha asegurado que hará "todo lo posible" para abonar los complementos en la nómina del mes de agosto. "Si esto no fuera posible se abonarían, como tarde, en la nómina de septiembre", ha recalcado.

De este modo, fuentes de la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social han informado de que, de cara a la carga del nuevo presupuesto y la necesidad de las adaptaciones del sistema SIRHUS a la nueva estructura orgánica de la Junta de Extremadura, se hace necesario la "limitación de las actuaciones" para garantizar la "correcta implantación".

Así, el Ejecutivo regional ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores y ha dejado "claro" que se va a hacer "todo lo posible" para que puedan ser abonados en la nómina de agosto los complementos que se generen durante el mes anterior. "Si esto no fuera posible se abonarían, como tarde, en la nómina de septiembre", ha recalcado.

Del mismo modo, ha precisado que las cantidades se van a abonar a los trabajadores del Sepad "íntegramente", ya que "no se pierde ningún derecho ni ningún concepto retributivo". "El retraso es algo excepcional y responde a la carga del nuevo presupuesto y a la nueva estructura orgánica de la Junta", ha sostenido.