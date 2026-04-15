La Junta aprueba 3 millones de euros en ayudas para apoyar la transformación digital de 260 pymes

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones ha aprobado una convocatoria de ayudas, por valor de 3.000.000 euros, para apoyar a alrededor de 260 pequeñas y medianas empresas en sus procesos de transformación y digitalización.

Los beneficiarios obtendrán hasta 20.000 euros para financiar el ochenta por ciento de las inversiones que hagan en soluciones tecnológicas relacionadas con la creación de páginas web y tiendas online; el marketing digital y el posicionamiento SEO y SEM; las redes sociales; la facturación electrónica; los sistemas de gestión empresarial ERP y CRM; o la seguridad informática.

Estas ayudas cuentan con una cofinanciación de hasta el 85%, con cargo al Programa Extremadura FEDER 2021-2027. El objetivo de esta segunda convocatoria es dar continuidad a las actuaciones de impulso de la digitalización del tejido empresarial extremeño.

Se trata de ayudas dirigidas a pequeñas y medianas empresas que desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la finalidad de contribuir a sus procesos de transformación digital, fortalecer el tejido empresarial mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, e impulsar la incorporación de nuevos modelos de negocio digitales que incrementen su competitividad y productividad.

También se pretende fomentar la implantación de tecnologías emergentes en las empresas regionales, generando nuevas oportunidades de negocio y de emprendimiento digital.

Como resultado de la primera convocatoria, un total de 128 pequeñas y medianas empresas resultaron beneficiarias de estas ayudas, por un importe global de 1.487.190,64 euros, permitiendo la contratación de servicios de consultoría especializada y la implantación efectiva de soluciones de digitalización en sus procesos empresariales.

El Ejecutivo regional subraya que la ejecución de dichas actuaciones ha contribuido de manera significativa al crecimiento económico, la mejora de la productividad y competitividad de las pymes extremeñas, así como al desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma de Extremadura.