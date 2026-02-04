La Junta activa la situación operativa 0 del PLATERCAEX en toda la región

La Junta de Extremadura ha activado a las 20:45 horas de este martes la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX) en toda la región. Se trata del plan director para la gestión de todas las emergencias de Extremadura.

Para la jornada de este miércoles se han activado avisos de nivel amarillo durante todo el día por lluvias y rachas de viento que podrán alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora en el sur de la provincia de Badajoz, así como en las comarcas de Tierra de Barros y La Serena.

En el ámbito educativo, y a través de la plataforma Rayuela, se ha informado a los directores de los centros educativos de la necesidad de que las actividades lectivas se desarrollen en el interior de los edificios, evitando la salida a patios y otros espacios abiertos. Asimismo, se desaconsejan las salidas a pie en horario escolar para la realización de actividades complementarias o extraescolares mientras se mantenga esta situación.

Las comarcas afectadas por estas medidas específicas son el sur de la provincia de Badajoz, Tierra de Barros y La Serena.

En el resto de Extremadura se recomienda aplicar las mismas restricciones con carácter preventivo, prestando especial atención a los canales oficiales de información y a las actualizaciones que puedan producirse en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Desde el 112 Extremadura se recuerda la importancia de extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil.