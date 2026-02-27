La Junta acompaña a las empresas con cerca de 200 reuniones y la participación de 40 empresas en 'Acercando Mercados'

La Junta de Extremadura ha cerrado, con unas 200 reuniones y la participación de 40 empresas extremeñas, las Jornadas 'Acercando Mercados 2026', consolidando este formato como una "herramienta estratégica de apoyo a la internacionalización" del tejido empresarial extremeño.

La edición de este año, celebrada del 23 al 26 de febrero en Mérida, Plasencia y Zafra, ha contado con los representantes de la Red Exterior y con el equipo técnico de la entidad pública. De las 11 delegaciones comerciales, han estado presente durante estos días ocho de ellas que operan en 19 mercados internacionales estratégicos para la región, expone la Junta en una nota de prensa.

En un contexto en el que la digitalización y las herramientas virtuales forman parte del día a día empresarial, Extremadura Avante ha apostado por el acompañamiento presencial, siendo una "acción estratégica" dentro de las políticas empresariales que se tiene desde la Junta de Extremadura, poniendo "siempre las empresas en el centro de todas sus actuaciones".