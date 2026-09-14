La Junta abre una convocatoria para que empresas extremeñas participen en una misión comercial en Vietnam

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y de Extremadura Avante, ha lanzado una convocatoria para la participación agrupada de empresas extremeñas en una misión comercial directa en Vietnam que se desarrollará del 16 al 20 de noviembre.

La convocatoria se ha publicado ya en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y está dirigida a compañías de distintos sectores interesadas en conocer el mercado vietnamita, identificar oportunidades de negocio y establecer contactos con potenciales clientes, distribuidores y socios comerciales.

La actuación forma parte de la estrategia de la Junta de Extremadura para favorecer la internacionalización y la diversificación de los mercados de las empresas de la región, facilitando su acceso a destinos internacionales con potencial de crecimiento, según ha resaltado el gobierno autonómico en un comunicado.

HASTA CINCO EMPRESAS PARTICIPANTES

La misión tendrá carácter multisectorial y podrán participar un máximo de cinco empresas extremeñas. La actuación estará orientada a sectores como la industria y manufactura, la inversión y cooperación industrial, el consumo y los servicios, la tecnología y digitalización, así como las infraestructuras y la energía.

Las empresas seleccionadas dispondrán de servicios profesionales de promoción y asesoramiento especializado sobre el mercado vietnamita, desplazamiento a destino y alojamiento durante la misión.

Además, contarán con el acompañamiento y asesoramiento técnico de Extremadura Avante antes, durante y después de la acción, con el objetivo de facilitar el establecimiento de relaciones comerciales y optimizar las posibilidades de acceso al mercado.

VIETNAM, UN MERCADO ESTRATÉGICO EN ASIA

Según la Junta de Extremadura, Vietnam se ha consolidado como uno de los mercados emergentes "más dinámicos" de Asia. En 2025, su PIB creció un 8,02%, hasta alcanzar aproximadamente los 557.000 millones de euros.

A este dinamismo se suma el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA), que contempla la eliminación progresiva de aranceles, la protección de indicaciones geográficas europeas y una mayor apertura del mercado vietnamita a las empresas europeas.

Las relaciones comerciales entre España y Vietnam también mantienen una evolución positiva. El comercio de bienes entre ambos países alcanzó en 2025 los 5.786 millones de euros, el 35,7% del comercio total de España con los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean).

Así, las exportaciones españolas a Vietnam ascendieron a 637 millones de euros en 2025, un 20,33% más que el año anterior, cuando alcanzaron los 529 millones.

El crecimiento de la economía vietnamita, su posición estratégica en el sudeste asiático y el desarrollo de sus relaciones comerciales con la Unión Europea ofrecen, según el Ejecutivo autonómico, oportunidades para las empresas extremeñas interesadas en ampliar y diversificar sus mercados de exportación.

La misión comercial permitirá conocer de primera mano las características del mercado, detectar oportunidades, identificar potenciales clientes y socios comerciales y avanzar en el establecimiento de relaciones empresariales en Vietnam.

El plazo de presentación de solicitudes es de seis días hábiles, desde el 10 hasta el 17 de septiembre de 2026, ambos inclusive. Toda la información sobre la convocatoria puede consultarse en Extremadura Avante.