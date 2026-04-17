Los jóvenes de Badajoz y Cáceres son los que destinan un menor porcentaje de su sueldo al alquiler de una habitación

Los jóvenes de Badajoz destinan de media 211 euros al alquiler de una habitación en la ciudad de Badajoz, y 220 euros en la de Cáceres, lo que representa el 18,03% y el 18,79% de su salario neto, respectivamente, según el último informe publicado por el portal inmobiliario pisos.com.

El análisis, que cuantifica el esfuerzo que supone para un joven de entre 16 y 34 años costear el alquiler de una habitación en un piso compartido, revela que en el conjunto del país la tasa asciende al 40,66% del salario neto mensual de los jóvenes.

Esta cifra es más del doble que en Badajoz y Cáceres, que se sitúan como las dos capitales de provincia donde, de media, menor esfuerzo realizan los jóvenes a la hora de alquilar una habitación en un piso compartido.

En los dos grandes mercados inmobiliarios del país, el coste del alquiler de una habitación absorbe más de la mitad del salario neto de un joven.