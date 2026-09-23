Investigado el conductor de una pick-up cuando circulaba con tres menores en su exterior sin seguridad

Agentes de la Guardia Civil han investigado al conductor de un vehículo tipo pick-up cuando circulaba por una carretera de la provincia de Cáceres con tres menores en la parte exterior "sin ningún tipo de seguridad".

En concreto, dos de los menores iban sentados sobre el techo del vehículo y un tercero en la zona trasera.

Ante estos hechos, el conductor del vehículo fue investigado por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.

Y es que, esta actuación supone "un grave riesgo para la integridad de los ocupantes" y que pueden provocar consecuencias muy graves, e incluso la muerte, ante cualquier maniobra brusca o accidente, señala la Guardia Civil.

Por este motivo, advierte sobre este tipo de actuaciones que "un momento de diversión para los menores pudo generar consecuencias fatales", ya que "una imprudencia al volante puede tener consecuencias irreversibles".