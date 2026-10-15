Una investigación de la UEx concluye que comprar alimentos frescos por Internet sigue generando desconfianza

Investigadores del Instituto Universitario de Investigación sobre Economía Verde de la Universidad de Extremadura (UEx) han elaborado un análisis que concluye que comprar alimentos fresco por Internet sigue generando desconfianza.

En el estudio se analiza la aceptación por parte de los consumidores de los e-marketplaces agroalimentarios, es decir, plataformas digitales que permiten comprar alimentos frescos directamente a pequeños agricultores, eliminando o reduciendo los intermediarios.

Para Sergio Rubio Lacoba y José Manuel García Gallego, dos de los autores del estudio y miembros del Instituto universitario, es importante destacar que la primera impresión que genera este tipo de plataformas en el consumidor es "positiva", pero aspectos como el precio, la comodidad o poder ver y tocar los productos siguen determinando la decisión final de compra, apunta en nota de prensa la UEx.

Tal y como afirman los investigadores, el estudio demuestra que existe una brecha entre las actitudes y los comportamientos de los consumidores, ya que a pesar de que los participantes consideran que los agricultores reciben precios "injustos" por sus productos y que su situación económica es "difícil", cuando se trata de comprar, priorizan la comodidad, el precio y la facilidad de acceso que ofrecen los supermercados.

Además, muchos participantes consideran que las soluciones deben venir de las administraciones públicas y no de los consumidores. "Existe una baja percepción de que comprar directamente al agricultor pueda transformar el sistema agroalimentario", declaran los investigadores.

En definitiva, los investigadores concluyen que los e-marketplaces agroalimentarios tienen "potencial", pero todavía encuentran "importantes barreras" para lograr una aceptación masiva por parte de los consumidores, lo que requeriría cambios culturales a medio y largo plazo.

El estudio forma parte del proyecto Smallders de la convocatoria Prima 2022, financiada por la AEI a través de un proyecto de colaboración internacional.