La inversión para las obras de saneamiento y depuración de Cáceres se eleva a 133 millones de euros

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha autorizado la firma de una adenda al convenio suscrito el 12 de junio de 2024 con el Ayuntamiento de Cáceres, que permitirá desarrollar la fase II de las actuaciones de saneamiento y depuración previstas en la ciudad.

La reunión del Consejo de Administración se ha celebrado de forma extraordinaria mediante procedimiento escrito ante la conveniencia de proceder a la firma de esta adenda lo antes posible. Con ello, se incrementa la inversión hasta los 133 millones (IVA excluido) frente a los 100 millones que recogía el convenio de 2024.

Está previsto que la actuación sea financiada por el Programa Plurirregional de España con fondos Feder 2021-2027 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, fondos Next Generation EU -para el colector Universidad ya construido- y el Ayuntamiento de Cáceres.

Este aumento de la inversión va a permitir el desarrollo de la fase II de colectores e impulsiones de la EDAR, que incluye, entre otras actuaciones, la adecuación de colectores y aliviaderos del ramal Sur, el túnel bypass del Concejo y el encauzamiento del arroyo de la Ribera del Marco.

Una vez se haya firmado la adenda, Acuaes podrá licitar el contrato para la ejecución de las obras de esta segunda fase, trámite que el Consejo de Administración de la Sociedad autorizó el pasado 24 de septiembre por un importe de 23.636.427 euros (IVA incluido) y un plazo de 21 meses.

Se autorizó también la licitación por 774.003 euros del contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección de obra. En la misma reunión, se aprobó la adjudicación de las obras de colectores correspondientes a la fase I a la empresa Marco Infraestructuras y Medio Ambiente SA, por un importe de 23.257.694 euros (IVA incluido) y un plazo de 21 meses.

Está previsto que estas obras puedan iniciarse en noviembre, una vez se formalice el contrato, se apruebe el Plan de Gestión Integral de la obra y se levante el acta de comprobación de replanteo.

Por último, el 7 de octubre está prevista la firma del acta de comprobación de replanteo de la depuradora de El Marco, iniciándose la fase de ejecución de las obras que se prolongará durante 43 meses, incluidos los 12 meses de la puesta en marcha.