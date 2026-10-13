La iniciativa 'Extremadura comunidad cardioprotegida' acercará la maniobra RCP a una decena de municipios

La primera edición de 'Extremadura comunidad cardioprotegida' acercará la maniobra RCP a la ciudadanía extremeña de diez localidades con motivo del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, que se conmemora el 16 de octubre.

De este modo, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha preparado una jornada de formación en soporte vital básico que se celebrará en Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la Serena, Zafra, Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata.

En estos encuentros, profesionales sanitarios de los distintos ámbitos (atención primaria, hospitalario y 112) enseñarán a la ciudadanía cómo actuar en una situación de emergencia, con la colaboración de otras organizaciones y asociaciones sociosanitarias.

La convocatoria también contará con la participación de población escolar de distintos centros educativos de la región, aunque, no obstante, no es el único público destinatario de la iniciativa, ya que cualquier ciudadano que lo desee podrá unirse de forma gratuita.

La jornada abarcará la franja horaria comprendida entre las 11,00 horas y las 13,00 horas, según ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En primer lugar, se realizará una demostración práctica de reanimación cardiopulmonar (RCP) y, posteriormente, los asistentes aprenderán de forma participativa las principales técnicas y maniobras de soporte vital básico, incluyendo el uso de desfibriladores externos automáticos (DEA), la posición lateral de seguridad y la actuación ante una obstrucción de la vía aérea.

El momento central de la actividad llegará a las 12,00 horas, cuando los participantes de las diez localidades lleven a cabo de forma simultánea una práctica colectiva de RCP.

La celebración de esta jornada se enmarca en las actuaciones dirigidas a fomentar la cardioprotección y la respuesta precoz ante una parada cardiorrespiratoria.

En este contexto, el SES informa que en los últimos tres años los centros sanitarios han incorporado un total de 579 desfibriladores, distribuidos en los 14 hospitales públicos de la región, además de en 90 centros de salud y 243 consultorios locales. La inversión de este equipamiento ha sido superior a 925.000 euros.