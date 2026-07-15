Ingresa en prisión un hombre de 44 años que proyectaba instalar un laboratorio clandestino de droga en Plasencia

Un hombre de 44 años de edad, ha ingresado en prisión tras su detención en la tarde del pasado 8 de julio por agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Plasencia, como presunto responsable de un delito contra la salud pública, concretamente por tenencia de útiles destinados para el tráfico de drogas y desobediencia grave.

La investigación se inició cuando el Grupo Operativo de la Policía Nacional de Plasencia recibía la información de que una persona de la misma localidad proyectaba la instalación de un laboratorio clandestino dedicado a la manipulación y preparación de cocaína en la ciudad.

A partir de ese momento los investigadores comenzaron "numerosas" gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos y la plena identificación del presunto responsable, tras lo que continuó un "exhaustivo" seguimiento y vigilancias sobre el mismo y se detectó el pasado día 8 de julio que se desplazaba fuera de la comunidad autónoma.

Así, los agentes decidieron establecer un dispositivo de control policial en la carretera de Malpartida hacía Plasencia, permaneciendo allí a la espera de su regreso. En el momento de darle el alto policial, éste hizo caso omiso, intentando huir, tras lo que fue bloqueado e interceptado finalmente por dos vehículos policiales.

En el registro del vehículo se localizaron "numerosos" utensilios, materiales y equipamiento necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de un laboratorio destinado a la manipulación y preparación de sustancia estupefaciente, supuestamente, para su posterior venta y distribución, tales como productos químicos, ollas para la cocción, papel y microondas para el secado, moldes, gatos mecánicos para el prensado, cintas para el envasado y molde para el "troquelado" de su propia marca.

Todos los moldes intervenidos dieron positivo al reactivo de cocaína y, por todo ello, se procedió a la detención del investigado como presunto responsable de un delito contra la salud pública, concretamente por la tenencia de útiles destinados al tráfico de drogas, así como de un delito de desobediencia grave, al intentar eludir la actuación policial durante el control policial.

El detenido es un varón de 44 años sin antecedentes, quien fue trasladado a dependencias policiales y, una vez instruidas las diligencias oportunas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su ingreso en prisión.