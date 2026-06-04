Un informe sitúa a Extremadura entre las regiones más avanzadas digitalmente, con el 91% de los trámites online

El informe CAE 2025 del Gobierno central sitúa a Extremadura entre las comunidades más avanzadas en digitalización administrativa, tras registrar el mayor avance de su serie histórica.

Así, en solo dos años, la Junta ha pasado de tener disponibles online alrededor del 45 por ciento de sus principales trámites a alcanzar el 91 por ciento, superando la media europea del 88 por ciento.

Extremadura ha registrado en 2025 el mayor avance en la transformación digital de su Administración pública en toda su serie histórica, según el Informe de Madurez Digital de las Comunidades Autónomas (CAE), elaborado por el Ministerio de Transformación Digital.

Este progreso ha permitido simplificar procedimientos, ampliar los servicios digitales y mejorar la atención a ciudadanos y empresas, con un papel clave de los empleados públicos. Además, Extremadura destaca por su "alto nivel" de respuesta en transparencia y avanza hacia un modelo de Administración "más ágil, accesible y centrado en la ciudadanía".

El secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Juan Carlos Preciado, ha explicado que el informe constata que la Administración autonómica ha pasado en sólo dos años de tener disponibles por Internet menos de la mitad de sus principales trámites a ofrecer prácticamente la totalidad por vía digital.

En concreto, la disponibilidad online de los trámites ha aumentado desde aproximadamente un 45 por ciento en 2023 hasta un 91 por ciento en 2025, lo que sitúa a Extremadura por encima del umbral del 88 por ciento que marca la media europea. Este incremento supone además el paso desde las últimas posiciones del informe en 2023 a un nivel alineado con los estándares europeos.