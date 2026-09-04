El Infoex intervenía este jueves en 4 incendios forestales en Montemolín, Peraleda del Zaucejo, Higuera de Llerena y Carcaboso

El Plan Infoex desactivaba en la tarde de ayer el nivel 1 de peligro en el incendio forestal declarado también ayer, en Montemolín. Además efectivos del Infoex tuvieron que intervenir en otros 3 incendios en los términos de Peraleda del Zaucejo, Higuera de Llerena y Carcaboso.

En cuanto al mapa de índice de riesgo por incendio forestal, hoy será en la zona centro y este de la comunidad donde encontraremos el mayor peligro, con riesgo muy alto y extremo en la zona de Barros y Serena y parte del Sur pacense fundamentalmente.