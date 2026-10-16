Industria anima a las empresas a aprovechar los 6 millones de euros de la convocatoria europea de innovación en salud digital

El secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, José Manuel Benítez, ha participado este jueves en una jornada informativa organizada por FUNDECYT-PCTEX en Badajoz para acercar las oportunidades de financiación y cooperación internacional del proyecto UNITE al tejido empresarial e investigador extremeño. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de diciembre y financiará proyectos interregionales de innovación en salud digital con ayudas de hasta 600.000 euros por beneficiario.

Benítez ha animado a las empresas, startups y entidades de investigación e innovación de la región a aprovechar las oportunidades de financiación y colaboración internacional que ofrece la segunda convocatoria del proyecto europeo UNITE - European Digital Health Valleys, dotada con 6 millones de euros.

"La salud digital es uno de los grandes retos y una de nuestras grandes oportunidades, especialmente para un territorio como Extremadura, con una importante población rural", ha señalado Benítez durante la jornada informativa celebrada en la sede de FUNDECYT-PCTEX, para presentar las condiciones y los retos de esta nueva convocatoria europea.

El encuentro, organizado por la Junta de Extremadura y FUNDECYT-PCTEX, ha permitido dar a conocer las posibilidades de financiación de UNITE y orientar a las entidades interesadas en desarrollar proyectos innovadores junto a organizaciones de otros territorios europeos.

En este sentido, Benítez ha subrayado la importancia de reforzar la cooperación entre los agentes del ecosistema regional para mejorar la capacidad innovadora de Extremadura y trasladar las oportunidades europeas al tejido investigador y productivo. "De lo que se trata es de colaborar, de estar coordinados y de ayudar. Cuantas más empresas extremeñas participen en estos consorcios y mayor sea su internacionalización, más próspera será también nuestra tierra", ha destacado.

UNITE cuenta con un presupuesto global de 20 millones de euros, financiado por la Comisión Europea en el marco de Horizonte Europa, para impulsar un ecosistema europeo integrado de innovación en salud digital. La iniciativa conecta empresas, administraciones públicas, universidades, centros de investigación y otros agentes para desarrollar y validar soluciones tecnológicas, fomentar la cooperación interregional y facilitar el crecimiento de nuevas empresas innovadoras.

Pueden participar empresas, startups, pymes, organizaciones de investigación e innovación, hospitales, clústeres y otros agentes que cumplan los criterios de elegibilidad.

Las propuestas deberán abordar uno de los dos retos prioritarios establecidos por el programa: el desarrollo de tecnologías avanzadas que contribuyan a una atención sanitaria más equitativa, personalizada y accesible, o la aplicación de soluciones digitales para hacer frente a la escasez de profesionales sanitarios, mejorar los procesos clínicos y organizativos y reducir las cargas administrativas.

La participación extremeña en UNITE se articula a través de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, con FUNDECYT-PCTEX como agente técnico, para facilitar la conexión del ecosistema regional con otros territorios europeos y acercar a las empresas y entidades de la región nuevas oportunidades de financiación, experimentación e internacionalización.

Benítez ha enmarcado esta labor en un momento relevante para la definición de las futuras políticas europeas de investigación e innovación, con la negociación del próximo marco financiero plurianual y el desarrollo de nuevas estrategias en este ámbito. En este contexto, ha defendido la importancia de que Extremadura participe en los espacios de decisión y traslade sus oportunidades y necesidades al conjunto de las políticas de innovación.

"Desde la Junta de Extremadura vamos a estar para contribuir desde nuestra región a esa toma de decisiones y para trasladar sus resultados al tejido investigador y productivo de nuestra comunidad", ha afirmado.