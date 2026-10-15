Industria adjudica provisionalmente 9,4 millones a instalaciones industriales extremeñas para compensar emisiones de CO2

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado este miércoles de forma provisional la concesión de ayudas por valor de 600 millones de euros (con 9,4 millones en Extremadura) para compensar los costes indirectos de las emisiones de CO2, destinados a reforzar la competitividad de las industrias especialmente expuestos a la competencia internacional y al riesgo de deslocalización.

Según ha informado el ministerio en un comunicado, las ayudas alcanzarán a 488 instalaciones industriales (cuatro en Extremadura) pertenecientes a 386 empresas (cuatro en Extremadura) de sectores estratégicos como la siderurgia, el aluminio, el papel, la química, el vidrio, el refino, los fertilizantes y, por primera vez, la industria cerámica.

Por comunidades autónomas, Cataluña, Asturias, País Vasco, Andalucía, Aragón y Comunidad Valenciana concentran más de tres cuartas partes de las ayudas, lo que refleja el peso de los sectores industriales beneficiarios en estos territorios.

Estas subvenciones permiten compensar parte del sobrecoste eléctrico derivado del régimen europeo de comercio de derechos de emisión, para evitar la "fuga de carbono", es decir, el traslado de la producción industrial a países con menores exigencias ambientales.

Asimismo, el ministerio busca preservar la actividad industrial, el empleo de calidad y las inversiones productivas en España.