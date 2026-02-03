Incidencias, embalses al límite y carreteras cortadas. El paso de la Borrasca Leonardo por Extremadura

Este martes sin alertas meteorológicas activas en la región. Alertas que regresarán el jueves, será amarilla para toda la región. Ayer la Borrasca Leonardo, con sus intensas lluvias y fuertes vientos se hizo sentir en Extremadura, con importantes tormentas, que ocasionaban decenas de incidentes como caídas de ramas sobre carreteras y vías pública, caída de árboles o movimiento de mobiliario urbano, cortes de luz o anegamientos entre otras.

CARRETERAS

Ahora mismo en carreteras afectadas por las inclemencias del tiempo, Tres de la red viaria cacereña permanecen cortadas al tráfico. En concreto, se encuentra cortada la carretera CC-146, que conecta la EX-117 hasta el límite fronterizo con Portugal por Zarza la Mayor, entre los kilómetros 3,400 al 3,900, debido al anegamiento de la vía por lluvia intensa. También lo está, la carretera provincial pacense BA-074 de Granja de Torrehermosa a la Aldea de Cuenca.

EMBALSES

Continúan hoy las lluvias, que siguen llenando los embalses y presas en la comunidad. Así, un total de seis estaciones de aforo de la cuenca del Tajo, ubicadas en la provincia de Cáceres, han superado el umbral de aviso hidrológico rojo.

Éstas son Cuerpo de Hombre en Cotos, Salor en Membrío, Tiétar en Valverde La Vera-Losar, Alagón en Coria, ROEA Piedras Albas y ROEA Pozo del Rey. Por su parte, en la Cuenca del Guadiana en nivel rojo nos encontramos los caudales de Aljucén en Aljucén y el Lorianilla en Montijo.

Además, La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha abierto los desagües de fondo de la presa de Villar del Rey, situada en el río Zapatón, afluente del río Gévora, para reducir el nivel del embalse con el objetivo de "afrontar la borrasca Leonardo con mayor capacidad de almacenamiento disponible". Por cierto, los embalses de la cuenca del Guadiana están ya un 19,5% por encima de la media de los últimos diez años.