Ibercaja pone en marcha un plan estratégico para captar 30.000 nuevos clientes en Extremadura en los próximo cinco años

Ibercaja va a desarrollar en los próximos cinco años un nuevo plan estratégico con el objetivo de atraer 30.000 nuevos clientes en Extremadura y alcanzar un crecimiento del 40% en volumen de negocio.

La entidad ha presentado este martes en Badajoz 'Ahora Extremadura', con el que el Banco reafirma su compromiso con Extremadura y se marca como objetivo consolidarse como líder en banca minorista, al tiempo que fortalece su vocación social y territorial a través de Fundación Ibercaja y Fundación Caja Badajoz.

En el acto de presentación ha participado el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, acompañado por el director de Negocio Minorista, Antonio Martínez, y el director territorial de Ibercaja en Extremadura, Roberto Ledesma, junto a otros miembros del Comité de Dirección y los más de 250 empleados en la región.

Durante la exposición del Plan, los directivos han subrayado la relevancia de Extremadura como territorio "tradicional" de Ibercaja, destacando la "fuerte vinculación" de la entidad con sus clientes particulares y con los principales sectores productivos, en especial el agrícola y ganadero, indica la entidad en una nota de prensa.

Asimismo, se ha remarcado la confianza de los grupos empresariales extremeños, que consolidan el papel de Ibercaja como "socio financiero clave en la economía regional".

"Extremadura es una prioridad estratégica para Ibercaja. Queremos ser el banco de referencia de los extremeños, acompañando a familias, empresas y sectores productivos en su desarrollo y futuro", señala Roberto Ledesma, Director Territorial.

Por su parte, Víctor Iglesias ha destacado que este plan se integra en el marco del Plan Estratégico 'Ahora Ibercaja 2026' y constituye una apuesta decidida por la región: "Queremos que Extremadura sea cada vez más importante para Ibercaja y que Ibercaja sea cada vez más importante en Extremadura".

La Entidad tiene presencia en este territorio dando cobertura al 71% de la población, con fuerte implantación en Badajoz (90%) y "muy significativa" en Cáceres (40%). El 20% de la población extremeña es cliente de Ibercaja y los principales grupos empresariales e institucionales de la región "confían en Ibercaja", subraya la entidad.

Asimismo, sus fondos de inversión tienen una cuota de mercado del 18% de la región, prestando un modelo diferencial de asesoramiento al cliente. Además, el plan pone un "especial énfasis" en el compromiso social de la entidad, materializado a través de Fundación Ibercaja y Fundación Caja Badajoz, que cada año desarrollaron proyectos culturales, educativos y sociales en la región.

La jornada concluye con la iluminación del edificio Ibercaja en Badajoz, que luce desde ayer un nuevo letrero luminoso. Este hito simboliza de forma visible "la implicación y el compromiso" de Ibercaja con el futuro de Extremadura.