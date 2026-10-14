Hunan Yuneng revisa al alza la inversión y la capacidad de producción de su proyecto en Mérida

La Junta de Extremadura valora el anuncio realizado por Hunan Yuneng New Energy Battery Materials Co., Ltd., que ha decidido ampliar la dimensión prevista de su proyecto industrial en Mérida. En la comunicación difundida por la propia empresa, plantea aumentar la inversión total estimada hasta aproximadamente 215,6 millones de euros, frente a los 128,3 millones de euros equivalentes del planteamiento inicial, y elevar la capacidad anual de producción de 50.000 a 70.000 toneladas.

Los importes se han calculado al tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo de la fecha del anuncio.

La decisión fue aprobada por el Consejo de Administración de la compañía en su reunión del 23 de septiembre, que autorizó a la dirección a gestionar los asuntos necesarios para adaptar la escala de inversión del proyecto. La inversión definitiva dependerá de las cantidades efectivamente ejecutadas, según recoge la propia empresa.

UNA PLANTA INDUSTRIAL EN MÉRIDA

La inversión se desarrolla a través de Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, S.L., sociedad cuyo domicilio social se encuentra en Mérida (Badajoz).

La iniciativa contempla la fabricación de materiales catódicos para baterías de litio-ferrofosfato y se ubica en la parcela I-103 del parque empresarial ExpacioMérida, con una superficie de 467.000 metros cuadrados.

La Junta de Extremadura declaró el proyecto como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) mediante el Decreto 19/2025, de 1 de abril, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. La compraventa de la parcela se materializó en abril de 2026.

SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Y RELACIONES CON CHINA

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital realiza actuaciones de seguimiento y apoyo a proyectos vinculados a la inversión china en Extremadura, entre ellos la planta de Hunan Yuneng en Mérida. La Junta felicita a la compañía por la decisión comunicada, que contempla un aumento de la inversión estimada y de la capacidad productiva prevista.

Entre el 14 y el 22 de septiembre, el consejero Guillermo Santamaría encabezó la segunda misión institucional y empresarial de la Junta de Extremadura a China. La agenda incluyó reuniones institucionales y empresariales en siete ciudades, así como encuentros destinados a presentar las oportunidades de inversión de Extremadura y establecer contactos con compañías interesadas en desarrollar proyectos industriales y tecnológicos.

La misión culminó el 22 de septiembre en Pekín con un foro sobre las oportunidades de inversión en Extremadura que reunió a más de un centenar de empresas chinas. El 23 de septiembre, Hunan Yuneng anunció su decisión de incrementar la inversión prevista para su proyecto español y ampliar su capacidad de producción.

AUMENTO DE LA CAPACIDAD PREVISTA

En abril de 2024, Hunan Yuneng aprobó para el proyecto español una inversión equivalente a unos 128,3 millones de euros y una capacidad de producción anual de 50.000 toneladas, tomando como referencia el tipo de cambio del 23 de septiembre de 2026.

Con la nueva decisión, la compañía sitúa la inversión total estimada en aproximadamente 215,6 millones de euros y eleva la capacidad prevista a 70.000 toneladas anuales.

Esto supone un incremento de unos 87,3 millones de euros en la inversión estimada y de 20.000 toneladas anuales en la capacidad anunciada, de acuerdo con los cálculos realizados a partir de las cifras facilitadas por la empresa.