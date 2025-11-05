Hitachi gana un contrato clave de 118 millones de euros para un tramo de la alta velocidad en Extremadura

Un consorcio encabezado por la filial española de la japonesa Hitachi Rail se ha adjudicado un contrato en la alta velocidad de Extremadura, por 118 millones de euros, para instalar los sistemas de señalización ferroviaria, una tarea clave para seguir avanzando en la conexión de esta región con los trenes de alta velocidad.

Hitachi Rail, que en España emplea a más de 1.000 trabajadores, participa al 62,4 por ciento en este consorcio junto a la empresa española Sistemas y Montajes Industriales (Grupo CPS), que controla el 37,6 por ciento restante, según las actas de la licitación.

Las dos se ocuparán de los enclavamientos (dispositivo que controla a distancia las señales de un tramo ferroviario), los sistemas de protección del tren, las telecomunicaciones fijas y el Control del Tráfico Centralizado (CTC) en el tramo de 70 kilómetros entre Talayuela y Plasencia.

Se trata del segundo de los tres tramos en los que se estructura la línea de alta velocidad en Extremadura (de 437 kilómetros en total y 3.800 millones de euros de inversión), junto a los de Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz (195 km) y Madrid-Oropesa (200 km). El primero lleva en servicio desde 2022 y el tercer todavía está en estudio.

De esta forma, Adif --la empresa pública del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que licita estos contratos-- sigue avanzando en la contratación para abordar las próximas fases del desarrollo de este tramo, como el montaje de vía o la electrificación.

Adif también ha adjudicado recientemente los trabajos para construir la base desde la que se realizarán los trabajos de montaje de vía en este segundo tramo, que se levantará en Navalmoral de la Mata y tendrá 140.000 metros cuadrados.

FCC, a través de su filial Convensa, será la encargada de realizar estos trabajos, después de que otras tres ofertas presentadas por Comsa, Sacyr y Coalvi-Gevora fueras descalificadas por presentar una puja demasiado barata.

Por último, Adif también ha adjudicado a una unión de Nokia-Sociedad Ibérica-Syneox la instalación de los equipos de telecomunicaciones ferroviarias móviles GSM-R, por 8,2 millones de euros.