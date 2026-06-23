Herrera del Duque, 42,3 grados, lidera la jornada de calor en Extremadura este lunes

La localidad pacense de Herrera del Duque ha marcado este lunes la temperatura más alta de la región, con 42,3 grados centígrados, en una jornada que Navalvillar de Pela, también en Badajoz, y Navalmoral de la Mata y Serradilla, en Cáceres, también han superado los 40 grados.

Con datos hasa las 18:30 horas, Navalvillar de Pela ha marcado 41,5 grados, Nalvamoral de la Mata, 41,2; Serradilla, 40,5, y Don Benito, 39,8 grados.

Madrigal de la Vera, con 39,6 grados, Plasencia y Cañamero, con 39,5 grados, Coria, con 39,4, Cañaveral y Castuera (39,3) y Guadalupe y Puerto Rey, con 39,1 grados, también han superado los 39 grados, una marca que han igualado Guijo de Granadilla, Montehermoso, Alcuéscar, Zorita.

El Centro de Emergencias 112 Extremadura mantiene desde las 13:00 horas y hasta las 21 la alerta naranja por altas temperaturas que podrían llegar a los 40 grados.

En las Vegas del Guadiana, La Siberia, Barros y Serena, así como en la Meseta cacereña y las zonas del Tajo y el Alagón, la alerta naranja está motivada por la previsión de temperaturas de hasta 40 grados.

También en alerta naranja, con una previsión de máximas de 39 grados, se encontrarán Villuercas y Montánchez y el norte de la provincia de Cáceres.